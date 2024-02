Gigant stoi nad przepaścią. Spadek to nic przy grożącej katastrofie. "Długo żyliśmy ponad stan"

Schalke zamiast bić się o powrót do Bundesligi, drży o to, aby nie spaść do niższej klasy rozgrywkowej. Dla zasłużonego niemieckiego klubu mogłoby to oznaczać nawet upadek, gdyż ze względu na kolosalne długi nie dostałby licencji na grę. O tym, co można zrobić w obecnej sytuacji, mówił podczas spotkania z kibicami prezes Matthias Tillmann.

