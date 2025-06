Oto najlepszy kandydat na selekcjonera reprezentacji. "Polski Ancelotti"

Po blamażu z Finlandią 1:2 Michał Probierz wyznał, że nie zamierza podawać się do dymisji. - Uważam, że robię najlepiej to, co potrafię. Wszystkie decyzje podejmuję dla dobra zespołu. Zdaję sobie sprawę, że jest to bolesne, ale nie mam zamiaru podawać się do dymisji - wyznał po meczu. Nie wiadomo jednak, co go czeka, bo prezes PZPN Cezary Kulesza wezwał go na dywanik. "Wezwałem trenera Probierza na rozmowę w cztery oczy, która dotyczyć będzie naszej dalszej współpracy. To były trudne dni dla kibiców reprezentacji. Jako prezes PZPN pragnę przeprosić. Wierzę, że przyszłość przyniesie nam już wyłącznie pozytywne emocje" - napisał w serwisie X.

Kowalczyk chce w kadrze "polskiego Ancelottiego"

Już po meczu pojawiły się pierwsze głosy, że Michał Probierz powinien zostać zwolniony. O krok dalej poszedł Wojciech Kowalczyk, który po pierwszych 45 minutach tego starcia wyznał na transmisji WeszłoTV: - Zwolniłbym Probierza w przerwie - wyznał. W tle ktoś rzucił, że "przez telefon".

W takim razie kto za Probierza? Michał Pol wyznał: - Mi się marzy charyzmatyczny trener z zagranicy. Jakiś młody Niemiec, Holender, który tutaj przyjdzie i będzie spoza polskiej myśli szkoleniowej - stwierdził. Co na ten temat powiedzieli dziennikarze Weszło TV? - Nie widzę innej kandydatury na selekcjonera niż Jan Urban - stwierdził Wojciech Kowalczyk, cytowany przez WP SportoweFakty.

Jego redakcyjny kolega - Paweł Paczul dodał, że ten szkoleniowiec "potrafi dogadać się z piłkarzami". - To polski Carlo Ancelotti - podkreślił Kamil Gapiński. Z wicenaczelnym weszlo.com zgodził się "Kowal", który podsumował: - Tak, Jan Urban to polski Ancelotti i chciałbym to zobaczyć - zakończył.

Jan Tomaszewski wskazał idealnego następcę Michała Probierza

Jan Tomaszewski, czyli inny były reprezentant Polski również "zwolnił" Michała Probierza. W rozmowie z "Super Expressem" wskazał również, kto powinien go zastąpić. - Cezary Kulesza będzie miał naprawdę ból głowy, co zrobić z tym fantem. Osobiście radzę, gdyby była taka możliwość, po prostu zmianę selekcjonera. Bo widać, że z tej drużyny Probierz nic nie wykrzesze - oznajmił.

- W dalszym ciągu uważam, że naszą reprezentację powinien trenować selekcjoner, który będzie z Niemiec. Możemy zniwelować powiedzmy technikę Hiszpanów, tych wirtuozów piłki nożnej, tylko przez dyscyplinę taktyczną, tak jak zrobili to Niemcy. I tylko niemiecki trener moim zdaniem może wykrzesać coś z tej drużyny - wyznał.