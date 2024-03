Polska zdeklasowana. Talenty z Premier League dały show w Białymstoku

Choć Jagiellonia Białystok w ekstraklasie spisuje się świetnie, kibice w stolicy Podlasia nie mają na co dzień okazji do obserwowania gry piłkarzy Manchesteru City, Newcastle czy Liverpoolu. A taka okazja nadarzyła się w piątek na stadionie przy Słonecznej. I choć nie było mowy o Erlingu Haalandzie, Mohamedzie Salahu czy Alexandra Isaka, tak kto wie, czy w przyszłości na ten poziom nie wejdzie jeden z zawodników reprezentacji Anglii do lat 20, która przybyła zmierzyć się z kadrą Miłosza Stępińskiego w Elite League.

Talenty Manchesteru City, Newcastle i Tottenhamu dali prawdziwe show w Białymstoku. Kadra U-20 zdeklasowana

Na trybunach w deszczowy piątkowy wieczór w Białymstoku zjawiło się około 6 tysięcy kibiców. Pula bezpłatnych 7 tysięcy biletów rozeszła się jak świeże bułeczki. Na boisku z kolei była przepaść. Ale czy mogło być inaczej, gdy drużyna opierająca się na zawodnikach z polskiej I ligi mierzy się z piłkarzami otrzymującymi kolejne szanse w klubach Premier League?

Anglicy mimo wyraźnej różnicy poziomów nie zlekceważyli Biało-Czerwonych. Od razu zdominowali Polaków, pokazując swoją siłę. W środku pola błyszczał Lewis Miley - 17-latek, który w tym sezonie rozegrał aż 26 mecz闚 w Newcastle United, m.in. w Lidze Mistrzów. Na lewym skrzydle Przemysława Misiaka z drugoligowej Pogoni Siedlce nękali Lewis Hall z Newcastle, który latem przyszedł na St James' Park z Chelsea za 30 mln euro, a także Micah Hamilton z Manchesteru City, który dla drużyny Pepa Guardioli strzelał w meczu Ligi Mistrz闚 z Crveną Zvezdą Belgrad (3:2). To właśnie ten chłopak, którego zdjęcia w roli małego podawacza pi貫k na jednym ze spotkań City przypominały angielskie media po starciu w stolicy Serbii.

W drugiej połowie z ławki rezerwowych na boisko wszedł Bobby Clark. 19-letni pomocnik, który wykorzystał swoją szansę podczas plagi kontuzji w Liverpoolu, rozgrywając 12 spotkań. To właśnie jego zmieniał niedawno podczas meczu Ligi Europy ze Spartą Praga (6:1) Mateusz Musiałowski, który w ten sposób debiutował w pierwszej drużynie Juergena Kloppa.

Niemniej jednak, w decydujących momentach, czyli przy bramkach, ze świetnej strony pokazywali się inni. W 39. minucie Tim Iroegbunam z Aston Villi (10 meczów w tym sezonie) huknął z dystansu niczym Jakub Piotrowski w czwartkowym starciu z Estonią i w ten sposób otworzył wynik spotkania.

Tuż po przerwie rozpoczęło się prawdziwe show Dane'a Scarletta. 19-letni napastnik Tottenhamu, który w styczniu wrócił do północnej części Londynu po półtora roku wypożyczeń do Portsmouth i Ipswich Town i zdążył zadebiutować w Premier League, potraktował szansę gry w kadrze U-20 niezwykle ambicjonalnie. Na początku drugiej połowy, w 47. i 54. minucie, po szybkich atakach Anglików Scarlett potrafił wyprowadzić zupełnie w pole jednego z polskich obrońców, czy to Kasjana Lipkowskiego, czy to Bartłomieja Smolarczyka, i bez trudu pokonać Oliwiera Zycha.

W 70. minucie Scarlett nawet skompletował hattricka, wykorzystując rzut karny za zagranie ręką jednego z Biało-Czerwonych, przez co było już 4:0 dla "Synów Albionu".

Ale i jeden z reprezentantów Polski będzie ten mecz wspominał bardzo dobrze. Jan Żuberek to 20-letni syn Dzidosława Żuberka, urodzony i wychowany w Białymstoku. Obecnie jest piłkarzem Interu Mediolan wypożyczonym do drugoligowej Ternany. I to właśnie on, w swoim rodzinnym mieście, strzelił w 80. minucie honorową bramkę dla "Biało-Czerwonych" w sporym zamieszaniu pod angielską bramką.

To trafienie najwyraźniej jeszcze podrażniło gości, którzy postanowili pokarać Polaków jeszcze jednym golem. Po stałym fragmencie gry i zagraniu z lewej strony boiska asystę piętą Alfiego Devine'a wykorzystał strzałem do pustej bramki Ben Nelson z Leicester City, ustalając rezultat na 1:5.

"Raz na wozie, raz pod wozem" - może sobie powiedzieć selekcjoner reprezentacji Polski U-20 Miłosz Stępiński. We wrześniu ubiegłego roku jego drużyna zaszokowała wszystkich rozbijając w Łomży (także województwo podlaskie) Portugalię 4:0. Tym razem dostała solidną lekcję futbolu od Anglii, przegrywając 1:5. Po tym spotkaniu młodzi Polacy w ośmiozespołowej Elite League zajmują czwarte miejsce z dorobkiem siedmiu punktów zdobytych w czterech spotkaniach, a już we wtorek zagrają na wyjeździe z Rumunią.