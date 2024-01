Nenad Bjelica ukarany! Ale jak... Skandal w meczu z Bayernem

Chorwat Nenad Bjelica został zatrudniony przez Union Berlin kilka tygodni temu jako następca Ursa Fischera i człowiek, który ma utrzymać zespół ze stolicy w Bundeslidze. Na razie byłemu szkoleniowcowi Lecha Poznań udało się wyciągnąć Union ze strefy spadkowej, na 15. miejsce z trzypunktową przewagą nad zespołami z dna tabeli.

Union przegrał z Bayernem w cieniu skandalu. Nenad Bjelica z czerwoną kartką

W środowym meczu zaległym w Monachium Union był bliski sprawienia sensacji, jaką byłoby urwanie punktów Bayernowi. Berlińczycy ostatecznie przegrali 0:1 po golu Raphaela Guerreiro, ale w 72. minucie sędzia Frank Willenborg nie podyktował ewidentnego rzutu karnego dla berlińczyków za faul Konrada Laimera na Kevinie Behrensie.

Ta sytuacja wywołała wściekłość na ławce rezerwowych Unionu, w tym u trenera Nenada Bjelicy, które chwilę później starł się z Leroyem Sane i chwycił go za twarz. Za to skandaliczne zachowanie Chorwat został ukarany zasłużoną czerwoną kartką i przez ponad kwadrans Union musiał radzić sobie bez wsparcia swojego szkoleniowca.

Nenad Bjelica ukarany za skandal w meczu z Bayernem. Zaskakująca decyzja niemieckiej federacji

Nenad Bjelica mógł spodziewać surowej kary ze strony niemieckiej federacji DFB, ale ta w czwartek potraktowała go mimo wszystko dość łagodnie, biorąc pod uwagę występek, jakiego dopuścił się Chorwat. 52-letni trener został ukarany trzymeczową dyskwalifikacją, a ponadto będzie musiał zapłacić karę finansową o wysokości 25 tysięcy euro.

Union Berlin poinformował, że zarówno Bjelica, jak i klub, zaakceptowali tę karę i nie będą się odniej odwoływać. Co ciekawe, chorwacki szkoleniowiec za swoje zachowanie przeprosił jedynie swój zespół, a nie Leroya Sane. - Nie mam zamiaru przepraszać Sane. Oczywiście nie powinienem tak zareagować, rozumiem czerwoną kartkę, ale podszedł do mnie, by mnie sprowokować. Przeprosić mogę co najwyżej swój zespół - mówił były trener Lecha.

Jeden z jego piłkarzy Robin Gosens przyznał z kolei, że czerwona kartka dla Bjelicy nie wpłynęła dobrze na zespół. - Byliśmy w fazie, w której potrzebowaliśmy wsparcia trenera, jego motywacji i podpowiedzi. Czerwona kartka dla szkoleniowca to nie jest dobry sygnał dla zespołu - stwierdził reprezentant Niemiec.

Union Berlin w najbliższych spotkaniach zmierzy się z SV Darmstadt, RB Lipsk i FSV Mainz. Bjelica na ławkę wróci 10 lutego, gdy jego drużyna zagra z VfL Wolfsburg.