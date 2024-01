Dramat młodszego kolegi Piszczka, Błaszczykowskiego i Lewandowskiego. To koniec

Dwa mistrzostwa Niemiec z rzędu, Puchar Niemiec, Superpuchar Niemiec i finał Ligi Mistrzów - to dorobek Borussii Dortmund Juergena Kloppa, gdy grali w niej razem Jakub Błaszczykowski, Łukasz Piszczek i Robert Lewandowski. Polski tercet z Dortmundu przez dwa lata detronizował na krajowym podwórku Bayern Monachium, który od 2013 roku dominuje w Niemczech.

Zobacz wideo Łukasz Piszczek wciąż w formie! Co za rajd

Przez cztery lata gry polski tercet w Dortmundzie grał z wieloma utalentowanymi i znanymi zawodnikami, jak Mats Hummels, Ilkay Guendogan, Shinji Kagawa, Marco Reus czy chociażby Erik Durm. Z ostatnim z nich cała trójka grała razem w sezonie 2013/2014.

Erik Durm zakończył karierę w wieku 31 lat. Powodem problemy zdrowotne

W środę 24 stycznia na oficjalnej stronie klubu FC Kaiserslautern pojawił się komunikat, w którym poinformowano, że Erik Durm zdecydował się zakończyć karierę piłkarską w wieku 31 lat. - Półtora roku temu wróciłem do klubu, który kocham, żeby odegrać w nim ważną rolę i zakończyć z czasem karierę - powiedział Durm cytowany w oświadczeniu. W pierwszym sezonie rozegrał 27 spotkań, ale w obecnym zaledwie sześć, co było spowodowane ciągłymi kontuzjami i problemami zdrowotnymi. Niestety, zmusiły one piłkarza do przedwczesnego rozstania z profesjonalnym graniem.

- Ta sytuacja, w połączeniu z perspektywą mniejszej liczby meczów, skłoniła mnie do porozumienia się z klubem w sprawie wcześniejszego rozwiązania mojego kontraktu. Zakończyłem zatem dzisiaj karierę, którą mogę z dumą wspominać - dodał, zapowiadając, że będzie zjawiał się na meczach FC Kaiserslautern w roli kibica.

Na przestrzeni całej kariery Erik Durm rozegrał 325 meczów dla takich klubów jak Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt czy właśnie FC Kaiserslautern. Strzelił w nich 36 bramek i zanotował 20 asyst. Był uniwersalnym zawodnikiem, który mógł występować na boku obrony jak i w pomocy. W klubowej piłce wygrał Puchar Niemiec i dwa Superpuchary Niemiec z Borussią Dortmund oraz Ligę Europy z Eintrachtem Frankfurt.

Z kolei dla reprezentacji Niemiec rozegrał siedem spotkań. Wraz z kadrą zdobył mistrzostwo świata w 2014 roku w Brazylii, chociaż sam nie rozegrał na tym turnieju ani minuty.