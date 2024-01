Dawid Kownacki zdecydował się nie przedłużać kontraktu z Fortuną Dusseldorf z końcem poprzedniego sezonu, więc miał pełną swobodę w poszukiwaniu nowego pracodawcy. Ostatecznie zdecydował się na Werder Brema, ale te rozgrywki nie są dla niego udane. Łącznie Kownacki przebywał na boisku przez 235 minut, a w ostatnim spotkaniu przeciwko Bayernowi Monachium (1:0) wszedł z ławki rezerwowych w 84. minucie. - Dawid dużo widzi na boisku, bardzo dużo biega i jest niezwykle pracowity - tak Polaka chwalił Clemens Fritz, dyrektor sportowy Werderu. Jak może wyglądać przyszłość Kownackiego?

Kownacki wróci do Fortuny Dusseldorf? Dyrektor nie ma wątpliwości

Klaus Allofs, dyrektor sportowy Fortuny był gościem podcastu "DeichStube", gdzie jednym z tematów był właśnie Kownacki. Działacz klubu z 2. Bundesligi był przez lata piłkarzem czy działaczem Werderu, więc nie ukrywał zaskoczenia sytuacją Polaka. - Myślałem latem, że transfer Dawida do Werderu to jest dobry wybór. Byłem zaskoczony, że jego rywale, którzy teoretycznie powinni być za nim, tacy jak Justin Njinmah i Nock Woltemade, często dostawali więcej szans. Z pewnością jest teraz w trudnej sytuacji, potrzebuje potwierdzenia swojej pozycji, którą może uzyskać tylko grając - powiedział.

W podcaście pojawiło się też pytanie o ewentualny powrót Kownackiego do Fortuny. Jak na to zareagował Allofs? - Pewnie nie byłoby to problemem, ale powrót raczej nie wchodzi w grę. Ale to nie ma nic wspólnego z jakością Dawida. Dołożyliśmy wszelkich starań, by zatrzymać Dawida, ale jego kontrakt wygasł. Jak nie masz umowy, to masz wiele opcji, zwłaszcza jako napastnik, który odnosił sukcesy na zapleczu Bundesligi - dodaje dyrektor sportowy zespołu z Dusseldorfu.

Kownacki grał dla Fortuny w latach 2019-2023, w których strzelił 28 goli i zanotował 17 asyst w 102 meczach we wszystkich rozgrywkach. Niemcy kupowali go w styczniu 2020 roku za około osiem mln euro po zakończeniu okresu wypożyczenia z Sampdorii.

"Bild" informował, że trzy kluby z dolnej części tabeli Bundesligi z chęcią sprowadziłyby Kownackiego w styczniu. Werder nie ma jednak zamiaru rozstawać się z Polakiem. - Dawid nie przyszedł do nas z zapytaniem o transfer. My także nie rozważaliśmy tej opcji. Temat wypożyczenia nie jest przez nas podejmowany - przekazał Clemens Fritz. - My, jako Werder Brema, nie mamy możliwości sprowadzania co roku sześciu czy siedmiu zawodników, którzy od razu mogą grać w Bundeslidze na najwyższym poziomie - dodał trener Ole Werner.

Zaniepokojony sytuacją Kownackiego w Werderze jest m.in. Radosław Gilewicz, ekspert i komentator Viaplay. - Widzimy, jak piłka czasem potrafi być brutalna. Z jednej strony mamy okres przygotowawczy, gdy Dawid prezentował się fantastycznie i w pięciu meczach strzelił pięć goli. Jeśli nie dostarczasz liczb, to zaczynasz być nerwowy. I po grze Dawida widać nerwowość - mówił były reprezentant Polski w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

Werder zajmuje 13. miejsce w lidze niemieckiej z 20 punktami i ma dziewięć punktów przewagi nad strefą spadkową. Zespół prowadzony przez Ole Wernera nie przegrał żadnego z pięciu ostatnich meczów w Bundeslidze.