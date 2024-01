Niedawny kandydat na trenera kadry Polski wpadł w szał podczas meczu z Bayernem. Skandal [WIDEO]

Nenad Bjelica od końcówki listopada pracuje jako szkoleniowiec Unionu Berlin. Doskonale znany w Polsce Chorwat do tej pory w Bundeslidze radził sobie bardzo dobrze. Udało mu się nawet wyciągnąć drużynę ze strefy spadkowej. W środę stanął oko w oko z Bayernem Monachium i emocje najwyraźniej udzieliły mu się za bardzo. Pod koniec spotkania wyleciał na trybuny, po tym jak brutalnie potraktował Leroya Sane.

Nenad Bjelica oszalał. Tak potraktował Leroya Sane

Union Berlin po pierwszej połowie remisował na Allianz Arenie 0:0. Gdy tylko rozpoczęła się druga połowa, otrzymał jednak potężny cios. Strzał Harry'ego Kane'a obronił Ronnow, ale do dobitki ruszył Raphael Guerreiro i potężnie huknął w okienko. Bayern prowadził skromnie 1:0 i goście cały czas walczyli o urwanie mu punktów. Na nieco ponad kwadrans przed końcem napięcie urosło do tego stopnia, że doszło do niewytłumaczalnego skandalu.

Piłka wyszła wówczas na aut i niespiesznie podniósł ją trener Bjelica. Nad nim stanął zniecierpliwiony Leroy Sane, nalegając, by szybko mu ją oddał. W pewnym momencie próbował wyrwać futbolówkę, ale Chorwat zręcznym ruchem minął jego rękę i wyrzucił piłkę za swoimi plecami. Panowie spojrzeli sobie w oczy, po czym 52-letni szkoleniowiec uderzył skrzydłowego Bayernu prosto w twarz. Ten nie pozostał dłużny i zaczęła się przepychanka. Bjelica znów wyciągnął ręce w kierunku twarzy rywala i musieli ich rozdzielać piłkarze i członkowie sztabu. - Uuu! To się grubo tutaj zrobiło - komentował na antenie Viaplay Rafał Wolski.

Bjelica przeciągnął strunę. Koszmarne zachowanie i czerwona kartka. Będą dodatkowe konsekwencje?

Bjelica za to skandaliczne zachowanie został ukarany przez arbitra czerwoną kartką i musiał przenieść się na trybuny. Z powodu zawieszania w kolejnym meczu na ławce trenerskiej go nie zobaczymy. Być może władze ligi zdecydują się na jeszcze surowszą karę. Z kolei Leroy Sane miał nieco więcej szczęścia, bo otrzymał jedynie żółty kartonik.

Wynik do końca meczu już się nie zmienił. Bayern wygrał 1:0 i z 44 punktami w tabeli zajmuje drugie miejsce. Do prowadzącego Bayeru Leverkusen traci cztery punkty. Union jest na 15. pozycji i ma trzy punkty przewagi nad strefą spadkową.