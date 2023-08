Michał Karbownik po wypożyczeniu do Fortuny Duesseldorf wrócił do Brighton, ale nie zostanie w Anglii na długo. 22-latek oficjalnie został ogłoszony nowym zawodnikiem spadkowicza z Bundesligi. Podpisał umowę do 2026 roku.

