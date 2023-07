Bayern zrobi wszystko, aby sprowadzić gwiazdę. Na stole rekordowe pieniądze

Bayern Monachium od kilku tygodni stara się o pozyskanie Harry'ego Kane'a. Złożył już dwie oferty, w wysokości 60 i 70 milionów euro, lecz obie zostały odrzucone. Mimo to nie zrezygnował ze starań o napastnika i liczy, że w końcu przekona Tottenham.

Bayern Monachium pracuje nad transferem Harry'ego Kane'a. Jest gotowy na stanowczy krok

W poniedziałek Heiko Niedderer, dziennikarz niemieckiego "Bilda", opublikował nagranie, na którym Jan-Christian Dreesen i Marco Neppe, odpowiednio dyrektor generalny oraz dyrektor techniczny Bayernu, udają się na samolot do Londynu. Polecą tam, aby negocjować z Danielem Levym, prezesem Tottenhamu. Do spotkania miało dojść już w zeszłym tygodniu, ale Levy je odwołał.

Bayern wydaje się zdeterminowany, aby pozyskać Kane'a. Według brytyjskiego Sky Sports przedstawi nową propozycję w wysokości ponad 80 mln euro. To byłby nowy rekord transferowy klubu, do tej pory najdrożej sprowadzonym zawodnikiem był Lucas Hernandez, który w 2019 r. przyszedł za 80 mln euro z Atletico Madryt.

To ogromne pieniądze jak za zawodnika, któremu latem przyszłego roku wygasa kontrakt. A że najprawdopodobniej nie zdecyduje się go przedłużyć, będzie mógł odejść za darmo. Jednak londyński zespół nie chce puścić swojej największej gwiazdy i może zażądać nawet 90-100 mln funtów (105-116 mln euro).

Harry Kane może trafić do Bayernu Monachium. Sadio Mane zwolni mu miejsce

Transfer angielskiego napastnika jest tym istotniejszy dla Bayernu, że bardzo blisko odejścia jest Sadio Mane. Przejdzie on do saudyjskiego Al-Nassr, które wykupi go za 28 mln euro i będzie płacić 40 mln euro za rok gry (kontrakt ma obowiązywać przez cztery lata). To sprawi, że zwolni się miejsce w ataku, zostanie także odciążony budżet płacowy. Senegalczyk zarabiał ok. 11 mln funtów rocznie i te pieniądze będzie można przeznaczyć na pokrycie wynagrodzenia Kane'a.