Fatalne wieści. Polak zachwycił w sparingach, a sezon zacznie na ławce

Miniony sezon Bundesligi Werder Brema zakończył na 13. miejscu, co było sporym rozczarowaniem. Latem klub dokonał kilku transferów, by móc powalczyć o wyższe lokaty. W tym celu sprowadzono też Dawida Kownackiego z drugoligowej Fortuny Duesseldorf. Polak szybko zaaklimatyzował się w nowej drużynie i już imponuje formą, ale zdaniem mediów nie będzie on odgrywał kluczowej roli w zespole. Przynajmniej nie na początku sezonu.

Niepokojące doniesienia na temat Dawida Kownackiego. Ma zostać rezerwowym

Jak donosi niemiecki "Kicker", trener Werderu nie zamierza stawiać na Kownackiego. Wydaje się, że większym zaufaniem na tę chwilę darzy Niclasa Fuellkruga, a więc zdobywcę 16 bramek w minionych rozgrywkach niemieckiej ligi i Marvina Duckscha, strzelca 12 goli. To właśnie Ci dwaj piłkarze w przeszłości stanowili o sile ofensywy Werderu i tak samo sytuacja ma wyglądać w nadchodzących rozgrywkach. Zgodnie z tymi informacjami Polak najprawdopodobniej zostanie rezerwowym, choć w trakcie sezonu wiele może się zmienić.

Kownacki ma jeszcze sporo czasu, by przekonać do siebie szkoleniowca. Jak na razie prezentuje się znakomicie, dlatego też dziwią doniesienia mediów. Polak kapitalnie zadebiutował w nowym klubie. Już po trzech minutach od wejścia na boisko wpisał się na listę strzelców. Miało to miejsce w sparingu z SV Drochtersen/Assel (2:1). W kolejnym mecz znów zdobył gola, tym razem przeciwko VFB Oldenburg.

W końcu przyszedł czas na dublet, który ustrzelił w starciu z Toulouse (5:2). Trafił też do siatki w sparingu przeciwko Ipswich Town (1:1). Niesamowitą passę przerwał dopiero w meczu z RC Strasbourg, gdzie przez 90. minut nie udało mu się odnaleźć drogi do siatki. Sezon Bundesligi Werder zainauguruje już 18 sierpnia od starcia z Bayernem Monachium.

Kownacki walczy o powołanie do reprezentacji Polski

Mimo dobrej formy Kownacki nie otrzymał jeszcze powołania od selekcjonera reprezentacji Polski, Fernando Santosa, co jest dla niego sporym rozczarowaniem. - Liczyłem na to, że dostanę powołanie. Bo kiedy, jak nie teraz? Jestem w najlepszej formie od dłuższego czasu, wykręcam dobre liczby, gram regularnie i w dużym wymiarze czasowym. Patrząc na sytuację i konkurencję, jaka jest w kadrze, to wydaje mi się, że mogłem się spodziewać tego powołania. Trochę poczułem się, jakby mnie ktoś strzelił w twarz - mówił w jednym z wywiadów, kiedy okazało się, że nie otrzymał zaproszenia na marcowe zgrupowanie.