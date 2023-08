Cały świat pisze o Świątek. "Zaszokowała wszystkich"

Iga Świątek przygotowuje się do swojego pierwszego meczu na turnieju WTA 1000 w Montrealu. Polska tenisistka w środę w II rundzie zmierzy się z utytułowaną Czeszką Karoliną Pliskovą, która jednak jest bardzo daleka od swojej optymalnej dyspozycji. Za Polką m.in. otwarte treningi na kanadyjskich kortach, które wywołały sporą dyskusję ze względu na jeden malutki szczegół zastosowany przez liderkę rankingu WTA.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

Nowa metoda treningowa Igi Świątek. Świat tenisa reaguje. "Nowatorskie czy już przesadzone?"

Iga Świątek trenowała bowiem z ustami zaklejonymi taśmą klejącą, co oczywiście zaskoczyło kibiców i dziennikarzy. "Wielu trenerów będzie bardzo zainteresowanych tą nową metodą treningową" - napisał dziennikarz tenisowy Kamakshi Tandon.

Zachowanie polskiej liderki światowego rankingu zwróciło uwagę mediów i kibiców z całego świata. Pisały o niej portale z USA, Włoch, Niemiec i Wielkiej Brytanii, a nawet Rumunii oraz Bośni i Hercegowiny. Wszystkie wyrażały się w podobnym tonie. "Świątek rozbudziła ciekawość innowacyjną metodą treningową" - stwierdził amerykański portal Tennisworldusa.org.

"Polka zaintrygowała kibiców swoją nową, dziwaczną metodą treningową" - napisał brytyjski dziennik "Daily Mail", podczas gdy "The Sun" napomknął o "dziwnym manewrze" zastosowanym przez Świątek.

- Wielu zastanawia się, co to ma znaczyć. Czy to kara? - pyta bośniacki portal Danas.ba. Jeszcze dalej poszedł niemiecki portal T-Mobile.de, który w pewien sposób nawet skrytykował Świątek.

"Polka, znana ze swojego innowacyjnego treningu, uderzała piłki podczas swojej sesji, podczas gdy jej usta były zaklejone dobrze widoczną białą taśmą. To był dość dziwny widok. Od tego czasu fani dyskutują: czy to jest nowatorskie, czy już przesadzone?" - napisali Niemcy. "Iga Świątek w Montrealu zaszokowała wszystkich" - podkreśla rumuński oddział Eurosportu.

Iga Świątek poznała rywalkę. W tym roku już raz się mierzyły

Świątek ma tak poprawić swój oddech. Ale niektórzy żartują. "Może to coś dla Nicka Kyrgiosa?"

Z czego wynika taki manewr Świątek na treningu? Szybko został on wyjaśniony, również przez niektórych kibiców. Okazuje się, że sportowcy coraz częściej z niego korzystają, żeby poprawić oddech. W jaki sposób? Dla ludzkiego organizmu bardziej zdrowe jest oddychanie przez nos. Powietrze jest wtedy bardziej nagrzane, nawilżone i oczyszczone, niż gdy robimy to przez usta. W ten sposób minimalizuje się ryzyko choroby. Poza tym dzięki oddychaniu przez nos pobudza się pracę układu krążenia, do komórek dochodzi zatem więcej tlenu, a organizm jest bardziej wytrzymały.

Przy dużym wysiłku trudno jednak zmusić się do ciągłego oddychania przez nos, ponieważ droga powietrza do płuc krótsza jest przez usta. Sportowcy muszą się więc wspomagać taśmą. Takie treningi powinny sprawić, że Świątek będzie w stanie dłużej utrzymać oddech przez nos również podczas meczów.

Potwierdziła to też w pewnym stopniu sama Iga Świątek. - Nie potrafię tego dokładnie wyjaśnić, bo nie jestem ekspertką - mówiła. - Ale chodzi m.in. o to, że trudniej jest oddychać, kiedy oddychasz tylko przez nos. Wtedy też jest łatwiej o wyższe tętno.

- Czasami nawet nie rozumiem, co mi każą robić. Robię to już od dłuższego czasu. Więc tak, stało się to już całkiem łatwe, ale na pewno wciąż czuć różnicę. Wszystko, co robiłam w normalnym rytmie, stawało się coraz trudniejsze z tą taśmą klejącą na ustach - dodała.

Niektóre światowe media wykorzystało tę sytuację do żartów, jak choćby belgijski portal HNL.be. "To, że Świątek z taką naklejką na ustach również wystąpi w konkursie, wydaje się mało prawdopodobne. Oczywiście pomogłoby to zawodnikom nie przeklinać i unikać ostrzeżeń od sędziów. Może to coś dla Nicka Kyrgiosa?" - zapytali ironicznie Belgowie.