Niemcy bezlitośni dla Piątka. Trafił na niechlubną listę. "Nieporozumienie"

Już 30 czerwca kończy się okres wypożyczenia Krzysztofa Piątka do Salernitany i wszystko wskazuje na to, że napastnik będzie zmuszony wrócić do Herthy Berlin. Niespodziewanie klub ze stolicy Niemiec zajął w niedawno zakończonym sezonie ostatnie miejsce w tabeli i spadł z Bundesligi. Niemiecki dziennik "Berliner Kurier" stworzył ranking piłkarzy, którzy są odpowiedzialni za osiągnięty rezultat, a wśród nich wymienili właśnie reprezentanta Polski.

Krzysztof Piątek znalazł się na niechlubnej liście. "Kosztowne nieporozumienie" Herthy musi odejść

Kiedy w styczniu 2020 roku Krzysztof Piątek został sprowadzony do Berlina przez ówczesnego trenera Herthy Juergena Klinsmanna, wiązano z nim bardzo duże nadzieje. Napastnik był przecież na ustach wszystkich kibiców we Włoszech. Przychodząc do Herthy za 24 miliony euro, stał się drugim najdroższym piłkarzem w historii klubu. Jego transfer spowodował ogromną radość nie tylko trenera Klinsmanna, ale również dyrektora sportowego Herthy. - Z Krzysztofem mamy szeroką bazę ofensywną. Udowodnił we Włoszech, jakim jest silnym facetem - mówił, cytowany przez niemiecką gazetę.

W Hercie nie miał jednak łatwo z wywalczeniem miejsce w podstawowym składzie. W pierwszym sezonie towarzyszył mu spory pech, ponieważ aż trzykrotnie zmieniali mu się trenerzy, którzy mieli odmienne wizje futbolu. Niejednokrotnie Piątek czuł się osamotniony na boisku, a jego koledzy byli bardziej zajęci bronieniem własnej bramki aniżeli atakowaniem.

Finalnie zakończył premierowe rozgrywki z czteroma golami na koncie, podczas gdy jego ofensywni rywale Vedad Ibisević oraz Dodi Lukebakio zdobyli po siedem trafień. Podobnie wyglądał kolejny sezon, w którym Polak zdobył tylko siedem bramek. Cierpliwość przedstawicieli Herthy skończyła się zaledwie po dziewięciu meczach sezonu 2021/22 i wtedy zdecydowali się go wypożyczyć do Fiorentiny. Rok później ponownie wysłali go do Włoch, tym razem do Salernitany, która miała okazję wykupić go za 10 milionów euro. Nie skorzystała z takiej możliwości.

Za kilka tygodni 27-latek ponownie pojawi się w klubie, w którym zacznie przygotowania do nadchodzącego sezonu drugiej Bundesligi. Dyrektor sportowy Benjamin Weber nie chce do tego dopuścić i desperacko szuka kupca, który zdecyduje się zapłacić za Polaka. Niemiecki dziennik określa Piątka jako "kosztowne nieporozumienie" Herthy, ponieważ rozegrał on w jej barwach 58 meczów w Bundeslidze, a strzelił w nich zaledwie 12 goli.

Piątek nadal wzbudza zainteresowanie europejskich klubów. Może niedługo zmienić pracodawcę. Sprowadzenie go do stolicy Portugalii sondują przedstawiciele Sportingu, którzy mają go na celowniku od ponad roku.