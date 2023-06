Oto najwyżej położone boisko w Polsce. Niewiarygodne. Szykujcie butle z tlenem

Obiekty sportowe budowane są na różnych wysokościach. W Polsce dobrym punktem odniesienia w tej kwestii są Rysy, których najwyższy wierzchołek osiąga 2499 m n.p.m. Tam byłoby trudno o postawienie obiektu sportowego, ale nie oznacza to, że w naszym kraju nie wznosi się boisk na pokaźnych wysokościach.

Oto najwyżej położony stadion w Polsce. Duża wysokość, ładne widoki i komfort trenowania

Również w południowej części kraju znajduje się najwyżej położony obiekt sportowy. Mowa tu o boisku piłkarskim "Plato", będącym częścią kompleksu Centralnego Ośrodka Sportu - Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem. Zostało ono wybudowane w 2010 roku.

Stadion znajduje się na wysokości 928 m n.p.m., co czyni go najwyżej położonym tego typu obiektem w Polsce. Zlokalizowany jest przy zespole skoczni narciarskich Średnia Krokiew, używają go przede wszystkim grupy przyjeżdżające na zgrupowania piłkarskie. Takie warunki sprzyjają budowaniu wytrzymałości, choć nie będąc zaadaptowanym, należy uważać, aby nie przesadzić z obciążeniami.

Obiekt dysponuje boiskiem piłkarskim o wymiarach 97 m na 65 m z nawierzchnią sztuczną. Posiada także własne oświetlenie, kompleks szatniowy i zaplecze sanitarne, a nawet salkę konferencyjną. Można z niego korzystać przez cały rok.

Dodatkowym atutem "Plato" jest urokliwe położenie. Znajduje się ono na skraju Zakopanego, w sąsiedztwie Tatrzańskiego Parku Narodowego. To gwarantuje nie tylko ciszę i spokój, ale także przyjemne widoki, które można podziwiać w trakcie gry.

Najwyżej położony stadion w Polsce blednie przy obiektach w Ameryce Łacińskiej

Najwyższej położone stadiony na świecie znajdują się w Ameryce Łacińskiej. Światowym liderem jest Estadio Daniel Alcides Carrion, zlokalizowany na wysokości 4380 m n.p.m. w peruwiańskiej miejscowości Cero de Pasco. Projektowali go inżynierowie Korpusu Sił Zbrojnych Egiptu. Przez wiele lat był on domem zespołu Union Minas, który w 2012 roku zakończył działalność.

Wiele wysoko położonych obiektów jest również w Boliwii. Najbardziej znanym z nich jest Estadio Hernando Siles, znajdujący się ma wysokości 3,637 m n.p.m. w La Paz. To tam mecze rozgrywa drużyna narodowa, dla której jest to wielki atut. Nie raz potrafiła tam urwać punkty Argentyńczykom czy Brazylijczykom, kompletnie nieprzyzwyczajonym do rywalizacji w takich warunkach. Po jednym ze spotkań w 2017 r. Neymar stwierdził, że jest to "nieludzkie", a on i jego koledzy po intensywnym wysiłku musieli korzystać z masek tlenowych.

Na wysokości 2200 m n.p.m. leży natomiast obiekt, na którym rozegrano mecze finałowe mistrzostw świata w 1970 r. i 1986 r. - w oba reprezentacje z Ameryki Południowej wygrywały z Europejczykami (Brazylia 4:1 Włochy i Argentyna 3:2 Niemcy). Chodzi o Estadio Azteca, zlokalizowany w mieście Meksyk, którego pojemność to nieco ponad 87,5 tys. miejsc. Na co dzień występują tam Club America i Cruz Azul, gra też tam meksykańska kadra.

Najwyżej położonym stadionem w Europie jest natomiast Ottmar Hitzfeld Arena w szwajcarskiej miejscowości Gspon. Leży on na wysokości 2000 m n.p.m. i został nazwany na cześć legendarnego niemieckiego trenera piłkarskiego, który przez wiele lat był związany ze Szwajcarią - prowadził tamtejsze kluby oraz reprezentację, z którą zagrał na trzech wielkich turniejach. W dorobku ma też dwa zwycięstwa w Lidze Mistrzów, z Borussią Dortmund (1997) oraz Bayernem Monachium (2001).