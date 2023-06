"Zapierdzielaniem do Niepołomic" wygrali internety. Tylko oni mogli złożyć takie gratulacje

Puszcza Niepołomice sensacyjnie pierwszy raz w historii awansowała do Ekstraklasy. Zespół Tomasza Tułacza w dramatycznych okolicznościach pokonał w finale barażów Bruk-Bet Termalikę Nieciecza 3:2. O awansie zadecydował gol Konrada Stępnia w dogrywce. I pomyśleć, że jeszcze osiem miesięcy temu klub z Niepołomic był synonimem kompletnej piłkarskiej egzotyki... przynajmniej dla trenera Piotra Stokowca.

Stokowiec wykrakał. Zagłębie jednak zagra z Puszczą Niepołomice

Chodzi o słynną wypowiedź 51-letniego szkoleniowca z końcówki października ubiegłego roku: "Gdyby nie my, to byście zapierdzielali dzisiaj do Niepołomic na mecze". Takich rzeczy internet nie zapomina. Słowa te padły w momencie, gdy Zagłębie Lubin, które wówczas prowadził Stokowiec, balansowało na granicy strefy spadkowej i właśnie przegrało domowy mecz z Cracovią 0:2. Trener wykazał się odważną postawą i sam postanowił zmierzyć się z niezadowolonymi kibicami.

W sobotę finał LM, w środę IV liga. Co za twist w życiu Szymona Marciniaka

Kultowy tekst miał być argumentem za tym, by Stokowiec pozostał dłużej na stanowisku. Udało mu się bowiem uchronić Zagłębie przed spadkiem do I ligi w sezonie 2021/22. Fanów jednak tą przemową nie kupił. Mało tego naraził się tylko na kpiny. Puszcza znajdowała się wówczas w czubie tabeli i podawanie Niepołomic za przykład piłkarskiego "wygwizdowa" już wtedy było mocno chybione. Zresztą tekst o Niepołomicach okazał się tylko gwoździem do trumny dla szkoleniowca, bo po nieco ponad tygodniu został zwolniony. Jego obowiązki przejął Paweł Karmelita, a później Zagłębie objął Waldemar Fornalik.

Zagłębie Lubin w wymowny sposób pogratulowało Puszczy. "Gdyby nie oni..."

Teraz po awansie Puszczy do Ekstraklasy słowa Stokowca znów stały się obiektem żartów. Wykorzystał je jego były pracodawca. Zagłębie pozwoliło sobie na ich trawestację we wpisie na Twitterze. - Gdyby nie oni to byśmy nie zapierdzielali w przyszłym sezonie do Niepołomic… Puszcza, gratulujemy! - czytamy w tweecie.

W ten sposób Zagłębie jednocześnie pogratulowało świeżo upieczonemu beniaminkowi i podziękowało swoim piłkarzom i sztabowi. Zespół zakończył miniony sezon Ekstraklasy na solidnym 9. miejscu. Złośliwi jednak zwracają uwagę, że do żadnych Niepołomic nie będą "zapierdzielali", bo stadion Puszczy nie spełnia ligowych wymogów i ekipa najprawdopodobniej domowe mecze będzie rozgrywała gdzie indziej. Najprawdopodobniej w Krakowie na stadionie Wisły.