Wielki klub chce Krzysztofa Piątka! Sensacja. Może walczyć o Ligę Mistrzów

Wiele wskazuje na to, że Salernitana zdoła się utrzymać w lidze włoskiej. Obecnie zespół prowadzony przez Paulo Sousę zajmuje 15. miejsce z 35 punktami i na cztery kolejki przed końcem ma osiem punktów przewagi nad strefą spadkową. Krzysztof Piątek jest jednym z podstawowych napastników Salernitany, mimo że nie gwarantuje tak wielu bramek, jak np. Boulaye Dia. Wiele wskazuje na to, że jego przygoda we Włoszech zakończy się po tym sezonie i klub nie wykupi go na stałe. Zatem co dalej z karierą Piątka?

Krzysztof Piątek zagra w nowej lidze? Chce go klub, który grał w Lidze Mistrzów

Portugalskie radio TSF informuje, że Krzysztof Piątek może szybko znaleźć nowy klub po zakończeniu wypożyczenia w Salernitanie. Polak miałby być wzmocnieniem ofensywy w drużynie zarządzanej przez Rubena Amorima. Obecnie jedynymi środkowymi napastnikami w Sportingu są Paulinho oraz Youssef Chermiti, którzy w tym sezonie strzelili odpowiednio piętnaście oraz trzy gole. TSF dodaje, że Piątek jest na liście życzeń Sportingu od ponad roku.

Wątek łączący Krzysztofa Piątka ze Sportingiem pojawił się już w sierpniu zeszłego roku, gdy klub zabiegał o wypożyczenie napastnika z Herthy Berlin z opcją wykupu, żeby wzmocnić się przed fazą grupową Ligi Mistrzów. Wtedy jednak szybsza i konkretniejsza okazała się Salernitana. "U zawodnika powtarza się scenariusz z sierpnia. Piątek chce znaleźć klub, w którym będzie mógł pobudzić karierę na nowo i poprawiać swoje statystyki. Sporting oferuje mu możliwość walki o tytuły" - pisze TSF w artykule.

Wiele wskazuje na to, że Krzysztof Piątek rozstanie się definitywnie z Herthą Berlin po sezonie. Klub jest na ostatnim miejscu w Bundeslidze, ma problemy finansowe, a dodatkowo grozi mu degradacja do ligi regionalnej. W związku z tym pieniądze ze sprzedaży Polaka mogą bardzo pomóc Hercie, co podawał dziennik "Sueddeutsche Zeitung". Warto dodać, że Piątek zarabia w Berlinie około 6,7 mln euro za sezon (kontrakt do czerwca 2025 - red.), a Milan zainkasował za niego 24 mln euro w styczniu 2020 roku.

Krzysztof Piątek zagrał 29 meczów w barwach Salernitany, w których strzelił cztery gole i zanotował trzy asysty. Ostatnio Polak przełamał się w meczu z Empoli (1:2), trafiając w lidze pierwszy raz od listopada 2022 roku. Według informacji Sport.pl Salernitana nie skorzysta z opcji wykupu Piątka za około siedem-osiem mln euro.

Sporting CP zajmuje obecnie czwarte miejsce w lidze portugalskiej z 67 punktami. Podopieczni Rubena Amorima nie mają już matematycznych szans na mistrzostwo kraju, ale wciąż liczy się w grze o zajęcie trzeciego miejsca, które daje grę w eliminacjach do Ligi Mistrzów - teraz zajmuje je Sporting Braga, mające cztery punkty więcej od drużyny z Lizbony.

Sporting CP grał w tym sezonie Ligi Mistrzów w grupie z Tottenhamem, Eintrachtem Frankfurt i Olympique Marsylią, gdzie zajął trzecie miejsce. Potem zespół Rubena Amorima trafił do fazy pucharowej Ligi Europy, gdy najpierw wyeliminował duński Midtjylland oraz Arsenal, a później został wyeliminowany w ćwierćfinale przez Juventus.