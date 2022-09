Babbel "ukąsił" Lewandowskiego. Wskazał problem Polaka. "To nie przypadek"

- Zazwyczaj nie ma go w wielkich meczach - wypalił o Robercie Lewandowskim były zawodnik Bayernu Monachium i reprezentacji Niemiec - Markus Babbel.

50-latek odniósł się do tego, co wydarzyło się we wtorkowy wieczór w Monachium. Bayern pokonał FC Barcelonę 2:0 w drugiej kolejce Ligi Mistrzów, a Lewandowski, który wrócił na były stadion, nie popisał się skutecznością.

Kapitan reprezentacji Polski przed przerwą miał co najmniej dwie dogodne okazje do strzelenia gola, ale obie zmarnował. - Byłem mocno zdziwiony. Zwykle w takich sytuacjach zdobywał bramki - powiedział po meczu dyrektor sportowy Bayernu, Hasan Salihamidzić.

Babbel uderzył w Lewandowskiego

Jeszcze ostrzej o Lewandowskim wypowiedział się Babbel. - Nie zrozumcie mnie źle. Doceniam to, co Lewandowski zrobił dla Bayernu. Po Gerdzie Muellerze to prawdopodobnie najlepszy napastnik, jaki grał w tym klubie - powiedział Niemiec.

I dodał: - W ciągu jego ośmiu lat w Bayernie bardzo rzadko widziałem jednak, jak strzelał gole w najważniejszych meczach. We wtorek wyglądał na bardzo spiętego, przejętego okolicznościami. Według mnie to, że nie strzelił gola, to nie był przypadek. A to mocno pasuje do mojego obrazu.

W ciągu ośmiu lat gry w Bayernie Lewandowski strzelił aż 344 gole w 375 meczach. Polak zdobył osiem tytułów mistrza Niemiec, trzy krajowe puchary, Ligę Mistrzów, Superpuchar Europy, Klubowe Mistrzostwo Świata oraz pięć Superpucharów Niemiec.

Babbel zawodnikiem Bayernu był w latach 1991-1992 oraz 1994-2000. Z klubem zdobył trzy mistrzostwa Niemiec, dwa krajowe Puchary oraz Ligę Mistrzów. W 1996 roku został mistrzem Europy z reprezentacją Niemiec.