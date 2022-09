Iga Świątek o tym nie mówiła. Jej były trener wygadał się, jak cel ma Polka

Iga Świątek przed startem sezonu 2022 zdecydowała się na zmianę trenera i pożegnała się z Piotrem Sierzputowskim. Jej nowym szkoleniowcem został były trener Agnieszki Radwańskiej Tomasz Wiktorowski. Sierzputowski wystąpił niedawno w programie "Hejt Park" na Kanale Sportowym i opowiedział o planach, które miała dotychczas Świątek.

Wcześniej Iga Świątek nigdy o tym nie mówiła. "Chce wygrać wszystkie Wielkie Szlemy"

W programie "Hejt Park" prowadzonym przez Tomasza Smokowskiego były trener Igi Swiątek nie uniknął pytań o swoją poprzednią podopieczną. Sierzputowski zdradził, że Świątek ma plan, aby wygrać każdy turniej wielkoszlemowy.

- Nie wiem, czy mogę to zdradzać, ale Iga Świątek zawsze mówiła o jednym. Ona chce wygrać wszystkie Wielkie Szlemy. Chce być najlepsza na każdej nawierzchni - powiedział Sierzputowski. Iga Świątek wygrywała już US Open oraz Rolanda Garrosa, a więc brakuje jej jedynie zwycięstwa w Wimbledonie i Australian Open. W pierwszym z tych turniejów najwyżej dotarła do 4. rundy w 2021 roku, a w drugim zagrała w półfinale w tym roku.

"Będzie musiała znaleźć coś nowego". Tomasz Sierzputowski mówi co stanie się, kiedy Iga Świątek zrealizuje cel

Iga Świątek ma już na swoim koncie dwa z czterech możliwych do zdobycia wielkoszlemowych tytułów. Jej były trener zastanawia się, co zrobi raszynianka, jeśli uda jej się zrealizować postawiony przed sobą cel. Jego zdaniem Świątek będzie musiała znaleźć nowy cel. - Co zrobi kiedy ten cel zrealizuje? Tego nie wiem, ale to zawsze było to, do czego dążyła. Będzie musiała znaleźć coś nowego, aby nie poczuć nasycenia - podkreślił Sierzputowski.

Piotr Sierzputowski pełni teraz funkcję trenera Amerykanki Shelby Rogers, która zajmuje 33. miejsce w rankingu WTA. Po wygranej W US Open Igę Świątek czeka przerwa, która potrwa najprawdopodobniej do 3 października. Wtedy rozpocznie się turniej z cyklu WTA 500 w Ostrawie.