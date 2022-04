Bild: Haaland ma takie wymagania, że nawet Manchester City ma dość

Erling Braut Haaland jest jednym z najgorętszych nazwisk rynku transferowego. Choć jego kontrakt z Borussią Dortmund obowiązuje do czerwca 2024 roku, to niemal pewnym jest, że Norweg już w przyszłym sezonie zmieni barwy. 21-latkiem zainteresowanych jest wiele europejskich klubów, jednak najbliżej pozyskania Haalanda jest Manchester City.

Erling Haaland nie trafi do Manchesteru City? Klub ma wątpliwości

Jednak, jak donosi "Bild", drużyna Pepa Guradioli waha się nad sprowadzeniem 21-latka do Anglii. Głównym problemem są koszty transferu. Choć początkowo klub deklarował, że jest w stanie zaspokoić wszystkie żądania Haalanda oraz jego otoczenia, to jednak teraz wydaje się to mało prawdopodobne.

Klauzula odstępnego w umowie 21-latka wynosi 75 mln euro. Jednak do tej kwoty należy dodać również pięcioletnie wynagrodzenie dla Norwega w wysokości około 40 mln euro rocznie oraz kolejne dziesięć w licznych bonusach. Dodatkowo klub będzie musiał zapłacić prowizje ojcu piłkarza oraz agentowi 21-latka. Alf-Inge Haaland żąda premii wysokości 30 mln euro. Z kolei Mino Raiola oczekuje 40 mln euro. To właśnie pieniądze dla otoczenia Norwega mają stanowić problem dla angielskiego zespołu.

Co więcej, "Bild" wskazuje na jeszcze jeden ważny argument, który staje na drodze sprowadzenia Norwega do Anglii. Manchester City jest zaniepokojony częstymi problemami zdrowotnymi Haalanda. Z powodu kontuzji 21-latek opuścił już 16 meczów w tym sezonie.

Niezdecydowanie angielskiego klubu mogą wykorzystać inne europejskie zespoły. Dla FC Barcelony Haaland nadal pozostaje priorytetem transferowym. Dodatkowo w grze jest Real Madryt. Mimo że dla drużyny Carlo Ancelottiego najważniejsze jest pozyskanie Kyliana Mbappe, to jednak hiszpański zespół bacznie obserwuje sytuację Norwega.

Erling Haaland zachwyca na boisku

W tym sezonie 21-latek wziął udział w 25 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 23 bramki i zaliczył siedem asyst. Dorobek napastnika byłby zapewne znacznie większy, gdyby nie wspomniane kontuzje.