Lewandowski odrzuca oferty PSG i United. Falk z workiem nowych informacji

Nie ma dnia, żeby poważne zagraniczne media nie rozpisywały się na temat możliwości transferu Roberta Lewandowskiego i to już tego lata. Nie tylko do Realu Madryt, który w przypadku Polaka obrósł już niemal w mit. Teraz mówi się głównie o możliwym transferze do FC Barcelony. Ale na horyzoncie są również PSG i Manchester United. Wygląda na to, że agent Lewandowskiego Pini Zahavi szykuje grunt pod spektakularny transfer, a Polak na koniec kariery będzie chciał spróbować innego futbolu.

REKLAMA

Zobacz wideo Analizujemy rywali Polaków na MŚ. Na to musi być gotowy Czesław Michniewicz

Trudno zrozumieć Bayern

Jednocześnie trudno zrozumieć Bayern Monachium, który jeszcze nie zaczął rozmów kontraktowych z polskim napastnikiem (a przynajmniej obie strony niedawno przyznawały, że do rozmów nie doszło). Kolejni eksperci dodają, że Bayern traktuje Lewandowskiego bez należytego szacunku i za plecami Polaka cały czas próbuje sondować możliwości transferowe np. Erlinga Haalanda. Wszystkich dziwi jednak opieszałość w rozmowach z Lewandowskim, który mimo 34 lat dalej gwarantuje potężną liczbę goli i właściwie kompletny brak urazów. A tego o Haalandzie, który w swojej karierze opuścił już więcej meczów niż Polak, powiedzieć nie można.

Vuković o hicie Lech - Legia: Przed połączeniem z Amicą to nie były mecze na szczycie

Falk podaje nowe fakty ws. Lewandowskiego

Znany niemiecki dziennikarz Christian Falk podaje w podcaście "Bayern Insider", że gdyby negocjacje z Bayernem nie udały się Lewandowskiemu, to wtedy Polak rozpocznie negocjacje z Barceloną. Falk jednocześnie przekazuje, że kością niezgody będzie w Bayernie prawdopodobnie długość kontraktu. Niewykluczone, że Bayern chciałby przedłużyć umowę z Robertem Lewandowskim o jeden rok, podczas gdy Polak i Pini Zahavi liczą na 2-letnią umowę. Dotychczas media informowały z reguły, że otoczenie Lewandowskiego będzie chciało trzyletniej umowy dla napastnika.

Zainteresowane sprowadzeniem Lewandowskiego jest też PSG i Manchester United, ale Lewandowski gdyby Polak opuszczał Bayern, to będzie miał inne priorytety. Zdaniem Falka Lewandowski uważa, że poziom Ligue 1 jest zdecydowanie niższy od tego w Bundeslidze czy La Lidze. A do PSG mógłby trafić tylko w wypadku fiaska negocjacji z Bayernem i Barceloną. Podobnie ma się sprawa z Manchesterem United. Tutaj akurat poziom ligi jest na odpowiednim poziomie, ale nie wiadomo, czy klub wystąpi w Lidze Mistrzów. Dziennikarz podaje też, że Chelsea i Manchester City w tym momencie nawet nie myślą o kupieniu Lewandowskiego.