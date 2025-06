Lewandowski wcale się z tym nie kryje. Absolutny fenomen

Za Robertem Lewandowskim naprawdę udany sezon. Napastnik strzelił 42 gole w 52 meczach i miał ogromny wpływ na zdobycie trzech trofeów przez Barcelonę (mistrzostwo Hiszpanii, Superpuchar Hiszpanii i Puchar Króla). Lewandowski strzelił 27 goli w lidze hiszpańskiej, ale przegrał walkę o tytuł króla strzelców z Kylianem Mbappe, który miał o cztery trafienia więcej. 21 sierpnia Lewandowski skończy 37 lat, a przy okazji wejdzie w ostatni rok swojego kontraktu z Barceloną. Czy kariera Lewandowskiego niechybnie zbliża się do końca?

To wiek biologiczny Lewandowskiego. "To nie jest takie złe"

Lewandowski udzielił wywiadu dziennikowi "Bild" po zakończeniu sezonu 24/25. Robert ujawnił, jaki jest jego wiek biologiczny. - Cały czas to sprawdzam. Obecnie mój wiek biologiczny wynosi 30 lat. Myślę, że to nie jest takie złe. Odpowiada to temu, jak się faktycznie czuję - stwierdził Lewandowski. "Cud biologiczny Barcelony. Ciało Lewandowskiego daje radę, a napastnik jest gotowy na kolejne sukcesy z Barceloną" - pisze wprost "Bild".

- Czy będę grał do "czterdziestki"? Ostatecznie liczy się to, co podpowiada mi serce i głowa - przekazał Lewandowski. W trakcie wywiadu Robert odnosił się do poprzedniego sezonu, ale też do kolejnych rozgrywek. - W swojej karierze zdobyłem ponad 30 trofeów. Ale jestem gotowy na więcej. Czuję się bardzo dobrze fizycznie. Mam teraz sześć-siedem tygodni urlopu i zamierzam odpocząć. W przyszłym sezonie nasza drużyna będzie jeszcze lepsza - powiedział.

Czy Lewandowski zostanie w Barcelonie w kolejnym sezonie? Reprezentant Polski kategorycznie wykluczył transfer. - Nie wchodzi to w grę. Na pewno zostanę w klubie w przyszłym sezonie. Obecnie myślę tylko o Barcelonie - podsumował Lewandowski.

Lewandowski mówił o swoim "wieku biologicznym" kilka lat temu. We wrześniu 2021 r. Lewandowski stwierdził, że jego wiek biologiczny to 25-26 lat. - Robert Lewandowski powiedział, że według pewnych parametrów jego wiek biologiczny to... 26 lat. Badają to lekarze. A przecież rocznikowo Robert w sierpniu będzie miał 33. urodziny. Na takie wyniki trzeba ciężko pracować w każdym aspekcie. Robert to robi, a efekty są piorunujące - opowiadał Roman Kołtoń w "Prawdzie Futbolu".