Tak Lewandowski pokonał Gikiewicza. Fenomenalna asysta piętką Muellera [WIDEO]

Robert Lewandowski jest zdecydowanym liderem klasyfikacji strzelców Bundesligi. Biorąc pod uwagę długotrwałą kontuzję Erlinga Haalanda 33-latek jest na dobrej drodze, aby po raz kolejny sięgnąć po to indywidualne wyróżnienie na koniec sezonu.

Zobacz wideo "Gdyby Lewandowski chciał oddechu, to by wyjechał do Mikołajek. Nie pojmuję tego"