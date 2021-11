Bardzo trudna sytuacja Dawida Kownackiego w Niemczech. "Napastnik niewypał"

Dawid Kownacki dołączył do Fortuny Düsseldorf zimą sezonu 2018/2019. Niemiecki klub zapłacił za niego rekordową kwotę 6,75 mln euro, wierząc, że napastnik stanie się jedną z gwiazd zespołu. Jednak po dobrym pierwszym półroczu jego pobyt to spore rozczarowanie. Pojawia się coraz więcej głosów dotyczących tego, że Fortuna straciła do niego cierpliwość.

Kownacki przed ostatnią szansę w Fortunie. "Musi odpalić w drugiej połowie sezonu"

"Bild" podał, że po wyleczeniu kontuzji zerwania więzadeł Kownacki otrzyma ostatnią szansę od klubu na zaprezentowanie swojego potencjału. Dziennik określił go mianem "Flop-Stuermer" - co można przetłumaczyć jako "napastnik niewypał" "To prawdopodobnie ostatnia próba uruchomienia go" - czytamy.

Kiedy ona nastąpi? Na razie Kownacki dochodzi do siebie po poważnej kontuzji. - Rozpoczął rehabilitację w Polsce, bardzo blisko swojego domu. Jesteśmy w bliskim kontakcie z lekarzami. Dawid przyjeżdża na nasze domowe mecze, a potem jest tu badany - powiedział trener zespołu Uwe Klein. Gotowy do gry ma być podczas zimowego zgrupowania Fortuny. Wiele więc wskazuje na to, że runda wiosenna ma być dla niego ostatecznym testem. "Musi odpalić w drugiej połowie sezonu" - napisał wprost "Bild".

Dawid Kownacki zerwał więzadła w kolanie we wrześniu tego roku. Przed urazem zagrał w pięciu meczach ligowych Fortuny Düsseldorf, w większości wszedł na murawę w końcówkach spotkań jako rezerwowy. W niemieckim klubie zagrał jak dotąd w 65 meczach, w których strzelił 12 goli. Jego kontrakt z 12. zespołem 2. Bundesligi obowiązuje do czerwca 2023 roku.