Thomas Tuchel mógł prowadzić Lewandowskiego. Niemcy zdradzają szczegóły

Thomas Tuchel prowadził Borussię Dortmund przez dwa lata. Z zespołu odszedł po zakończeniu sezonu 2016/2017, w którym zdobył Puchar Niemiec i zajął trzecie miejsce w lidze. We wrześniu tamtego roku Bayern Monachium zdecydował się zwolnić Carlo Ancelottiego po rozczarowującym początku sezonu.

Tuchel dwukrotnie był o włos od Bayernu Monachium

Christian Falk w książce "Bayern Insider" ujawnił, że bezrobotny wtedy Tuchel był blisko przejęcia Bawarczyków, a jego głównym orędownikiem był Karl-Heinz Rummenigge. Ostatecznie jednak Bayern Monachium namówił Juppa Heynckesa, aby ten przerwał emeryturę i poprowadził klub do końca sezonu.

Co ciekawe kilka miesięcy później Tuchel wciąż pozostawał bezrobotny, a Bayern był zmuszony szukać zastępcę dla legendarnego trenera. Według informacji Falcka wtedy również władze klubu bardzo poważnie rozważały zatrudnienie Niemca. Tuchel odbył nawet rozmowę z dyrektorem sportowym Bayernu Hasanem Salihamidziciem, w trakcie której szkoleniowiec miał zrobić bardzo dobre wrażenie.

Dlaczego więc nie doszło do mariażu Tuchela z Bayernem? Sprawę "spalił" Uli Hoeness, który przeciągał podjęcie decyzji, licząc na to, że przekona Juppa Heynckessa do pozostania w klubie jeszcze na rok. W tym czasie Tuchel porozumiał się z PSG, a Bayern wybrał Niko Kovaca. Dla wszystkich stron taki wybór okazał się średnio udaną decyzją. Tuchel w grudniu 2020 roku został zwolniony z PSG, a Kovac popracował z Bayernem tylko nieco ponad rok.

Tuchel od niemal roku jest trenerem Chelsea, z którą zdobył Ligę Mistrzów w minionym sezonie. Angielski klub prowadził w 48 meczach, z których wygrał 33, osiem zremisował, a siedem przegrał. W Premier League Chelsea jest liderem z 26 punktami po 11. kolejkach.