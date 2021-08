W Niemczech nie ustają zachwyty nad Piszczkiem. "Wyjątkowy. Absolutny wzór"

Łukasz PIszczek pożegnał się z Bundesligą jako piłkarz, ale wciąż pozostaje w kręgach niemieckiej piłki. Polak będzie występował jako ekspert w nowej na polskim rynku marce Viaplay.pl. Do tego 36-latek trenuje i występuje w LKS-ie Goczałkowicach-Zdroju. Tam zaliczył swój debiut w meczu III ligi ze Ślęzą Wrocław.

Łukasz Piszczek "był wyjątkowy". "Wzór do naśladowania" dla kolegów z Borussii Dortmund

Kilka tygodni po oficjalnym odejściu Piszcza z Borussii Dortmund, polskiego obrońcę wspomina 18-letnia gwiazda klubu, Giovanni Reyna. - Sposób, w jaki dzień po dniu ciężko pracował nad sobą jako profesjonalista, a jednocześnie zawsze ciągnął za sobą zespół, był wyjątkowy. Wszyscy go uwielbialiśmy, był dla nas absolutnym wzorem do naśladowania ze swoją postawą - przyznał Amerykanin w rozmowie z "Kickerem".

Obaj zawodnicy mieli ponad rok, aby wzajemnie się poznać na treningach Borussii Dortmund. Reyna dołączył do zespołu w styczniu 2020 roku. Wcześniej grał w drużynie U-19 klubu, do której sprowadzono go z amerykańskiej szkółki New York City FC.

Piszczek nie ukrywał natomiast radości z dodatkowej pracy, która pozwoli mu być bliżej swojego byłego klubu. - Cieszę się, że będę mógł być dalej blisko Bundesligi, ligi, która zajmuje tak ważne miejsce w moim życiu już od 14 lat. Cieszę się też na nowe wyzwanie, nową rolę. Nadal jestem kibicem Borussii Dortmund, będę trzymał kciuki, żeby zagrała jak najlepszy sezon. Miło będzie obserwować to nadal z bliska, choć już z innego miejsca – przyznał 66-krotny reprezentant Polski.

Łukasz Piszczek zasilił szeregi Borussii Dortmund w lipcu 2010 roku, przenosząc się na Signal Iduna Park z Herthy Berlin. Od tamtego czasu rozegrał 381 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 18 goli i zanotował 64 asysty. Polak wywalczył z BVB osiem trofeów - po trzy Puchary Niemiec i Superpuchary Niemiec, a także dwa mistrzostwa kraju.