Inter chce transferu gwiazdy Euro 2020. Chcą załagodzić spór z kibicami

Jak na razie to nie jest dobre okno transferowe dla Interu Mediolan. Mistrzowie Włoch, którzy muszą sprzedawać zawodników, by podreperować klubowy budżet, stracili już Achrafa Hakimiego i Matteo Politano. Pierwszy został zawodnikiem PSG, drugi trafił na stałe do Napoli. Kwestią godzin jest natomiast transfer Romelu Lukaku do Chelsea, a niewykluczone, że do Tottenhamu przeniesie się Lautaro Martinez.

Inter nie odpowiedział na straty spektakularnymi wzmocnieniami. Do tej pory do mistrzów Włoch trafili Matteo Darmian z Parmy i Zinho Vanheusden ze Standardu Liege. Miejsce Lukaku ma natomiast zająć Edin Dżeko z Romy.

Zachowanie Interu na rynku transferowym było do przewidzenia. Z powodu niejasnej przyszłości i konieczności sprzedaży kilku zawodników klub tuż po ostatnim sukcesie opuścił jego trener Antonio Conte. Ostatnie ruchy klubu oraz odejście włoskiego szkoleniowca wzbudziły złość w kibicach Interu, którzy chcieli, by mistrzostwo kraju, które klub odzyskał po 11 latach, było impulsem do rozwoju, a nie wyprzedaży.

Inter wzmocni się kosztem rywala?

Jak poinformował Sky Sport Italia, Inter będzie chciał się wzmocnić jeszcze w tym okienku. Mistrzowie Włoch szukają różnych możliwości na rynku transferowym przy jednoczesnym zachowaniu oszczędności. To dlatego klub zainteresował się skrzydłowym Napoli - Lorenzo Insigne.

Kontrakt 30-letni zawodnika wygasa w przyszłym roku i na razie niewiele wskazuje na to, by Insgine miał podpisać nową umowę. Włoskie media donoszą, że rozmowy w tej sprawie toczą się bardzo wolno, a prezydent Napoli, Aurelio De Laurentiis, unika i zawodnika, i jego agenta. RAI Sport dodało nawet, że Napoli pośrednio pytało już, czy Insigne ma jakieś oferty z innych klubów.

Taką może złożyć Inter, który może wykorzystać sytuację Insigne. Włoskie media informują, że Napoli może sprzedać swoją gwiazdę za około 25-30 milionów euro, co jak na umiejętności zawodnika, byłoby bardzo dużą okazją.

W poprzednim sezonie Insigne strzelił 19 goli i miał 11 asyst w 48 występach. Na zakończonych niedawno mistrzostwach Europy Insigne był jednym z najważniejszych zawodników reprezentacji Włoch, która wygrała ten turniej.