Legenda zaskakuje: To nie Bayern ma najmocniejszy skład w Bundeslidze

Dziewięć ostatnich sezonów Bundesligi kończyło się zwycięstwami Bayernu Monachium, który totalnie zdominował krajowe rozgrywki. Bawarczycy zainaugurują nadchodzący sezon w najbliższy piątek 13 sierpnia, kiedy to zmierzą się na wyjeździe z Borussią Moenchengladbach.

Lothar Matthaeus spodziewa się ciekawego sezonu

Legenda niemieckiego futbolu Lothar Matthaeus uważa, że klub z Monachium z Robertem Lewandowskim na czele czeka niełatwe zadanie w drodze po 10. z rzędu mistrzostwo Niemiec. Jego zdaniem o najwyższe cele w nadchodzących rozgrywkach będą również walczyć RB Lipsk i Borussia Dortmund.

Co więcej, według Matthaeusa w Bundeslidze jest jeden klub, który może się pochwalić lepszym składem od Bayernu. - To RB Lipsk, ale najlepszą pierwszą drużynę ma Bayern. Moim zdaniem RB może lepiej zareagować w trudnych momentach. Nie oznacza to jednak, że najlepszy skład zostanie mistrzem Niemiec - powiedział.

W dalszej części swojej wypowiedzi Matthaeus podjął się wytypowania drużyny, która będzie groźniejszym rywalem dla Bayernu. - To logiczne, że Bayern musi wymyślić się na nowo. Jednak z taką siłą jaką dysponują, mogą znów wygrać Ligę Mistrzów. RB Lipsk i Borussia Dortmund straciły ważnych piłkarzy, ale w obu tych klubach struktura wygląda lepiej niż w Bayernie. Zakładam, że to będzie ostra trójstronna bitwa na szczycie. Dla Bayernu groźniejszy będzie RB Lipsk niż Borussia - dodał.

Zdaniem legendy niemieckiej piłki do walki o tytuł niespodziewanie mogą się również włączyć trzy inne kluby - Bayer 04 Leverkusen, VfL Wolfsburg i Borussia Moenchengladbach.

Bayern, RB Lipsk i Borussia Dortmund dzieliły między sobą trzy pierwsze miejsca w czterech z ostatnich pięciu sezonów Bundesligi. Ostatnim klubem, który sięgnął po mistrzostwo kraju przed niezwykłą passą Bawarczyków była właśnie Borussia - w sezonach 2010/11 i 2011/12.