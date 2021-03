Thomas Mueller po 13 latach odejdzie z Bayernu? Giganci chcą Niemca

W kwietniu zeszłego roku Thomas Mueller doszedł do porozumienia z przedstawicielami Bayernu Monachium i przedłużył kontrakt do końca czerwca 2023 roku. W klubie z Bawarii występuje natomiast od 2008 roku. Mimo to po 13 latach gry przyznaje, że gdy nadejdzie czas konkretnych decyzji, nie miałby problemu z odejściem z Bayernu.

Thomas Mueller jak Thiago Alcantara?

- Mamy wyjątkową relację, kochałem Bayern jeszcze zanim zacząłem w nim grać, ale gdy będę musiał wybrać grę dla innego klubu, nie będę czuł wstydu czy problemu. Ani trochę - powiedział Thomas Mueller w rozmowie z "The Times".

Według zagranicznych mediów Muellerem interesują się m.in. Manchester United czy Real Madryt. Portal goal.com dodaje, że 31-latek był również łączony z Liverpoolem, a wypowiedź Niemca może tylko nasilić plotki na ten temat. Chodzi o porównanie do Thiago Alcantary, który zamienił Bayern na Liverpool. - Może zrobię, tak jak on - powiedział.

Thomas Mueller wraz z Robertem Lewandowski tworzy jeden z najbardziej niebezpiecznych duetów w Europie. - Wiem, czego [Robert] potrzebuje, dlatego potrafię zagrać do niego trochę dokładniej, niż do nowego napastnika. Grając ze sobą, jesteśmy silniejsi - powiedział w ostatniej rozmowie z "The Independent" 31-latek (WIĘCEJ TUTAJ>>>).