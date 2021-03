Thomas Mueller: Wiem, czego potrzebuje Robert Lewandowski

Robert Lewandowski po 26 kolejkach Bundesligi ma na swoim koncie 35 goli! Reprezentant Polski jest coraz bliżej pobicia historycznego rekordu Gerda Muellera z sezonu 1971/72. Wtedy Niemiec zdobył 40 bramek. Na ilość zdobytych trafień wpływa jego kolega z zespołu, Thomas Mueller. Obaj piłkarze grając ze sobą na boisku niejednokrotnie pokazywali, że potrafią się porozumiewać bez słów. O współpracy z Polakiem, reprezentant Niemiec opowiedział w rozmowie z "The Independent".

Zabójczy duet Roberta Lewandowskiego z Thomasem Muellerem. Jak wygląda ich współpraca?

- Znam Roberta od dłuższego czasu. Jest coraz lepiej i lepiej, szczególnie od ostatnich dwóch, trzech lat. Dużo bardziej sobie ufamy. Wiemy, że gdy gramy ze sobą, jesteśmy silniejsi. Oczywiście, dla mnie, jest bardzo dobrym piłkarzem. Wiem, czego potrzebuje, dlatego potrafię zagrać do niego trochę dokładniej, niż do nowego napastnika - przyznaje Thomas Mueller, obecnie 31-latek ma na swoim koncie 14 asyst.

I dodał: - On wie, że kiedy podnoszę głowę, próbuję go znaleźć. Zawsze staram się szukać najprostszych sposobów na znalezienie drogi do bramki. Robert wie, że ja nie szukam wymyślnych zagrań, gram dla bramek. Jest naszym najlepszym strzelcem i staram się dostarczać mu takie piłki, po których może strzelać gole. Zazwyczaj tak się to kończy.

Thomas Mueller już niejednokrotnie chwalił Roberta Lewandowskiego m.in. na konferencji prasowej, gdy specjalnie przeinaczył nazwisko Polaka na "LewanGOALski". Wszystko ze względu na jego bramkostrzelność. Niemiec mimo własnej, dogodnej sytuacji wielokrotnie szukał swojego partnera z zespołu, o czym przypominają zagraniczne media. Według niemieckiego portalu "One Football" Mueller mógłby mieć zdecydowanie więcej niż 10 goli na swoim koncie, gdyby nie asystowanie Lewandowskiemu.

Jednocześnie Robert Lewandowski w swojej karierze jeszcze nie grał tak często z żadnym innymi piłkarzem. Wraz z Muellerem rozegrali wspólnie 285 meczów. Kolejne spotkanie w Bundeslidze obaj piłkarze zagrają 3 kwietnia. Wtedy Bayern Monachium mierzy się w 27. kolejce z RB Lipsk. Wcześniej Lewandowskiego czekają mecze reprezentacyjne eliminacji MŚ. W niedzielę Polska zmierzy się z Andorą. Początek spotkania o godz. 20:45. Relacja na żywo dostępna będzie na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.