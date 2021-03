Rasistowski skandal w polskiej IV lidze. Piłkarz chciał ruszyć do dziennikarza. Wybuchła wielka afera

W 84. minucie meczu na szczycie wielkopolskiej IV ligi sędzia pokazał czarnoskóremu piłkarzowi Warty, Jędrzejowi Drame, żółtą kartkę za faul. Wtedy ktoś z trybun rzucił pod jego adresem obraźliwe hasło "ta czarna małpa j.....". Okazało się, że autorem tych słów był lokalny dziennikarz. Został on wyproszony przez pracowników Victorii ze stadionu. Niewiele brakowało, a doszłoby do konfrontacji dziennikarza z obrażonym piłkarzem, ale zawodnik został powstrzymany. Z boiska pokazał jednak w kierunku trybun dwa środkowe palce. Cała sytuacja została uchwycona przez kamerę, a nagranie zostało opublikowane na portalu "wrzesnia.info.pl".

Klub jest oburzony, pracodawca ukarał dziennikarza, a on sam przeprasza

W opublikowanym na Facebooku oświadczeniu Victoria Września informuje, że dziennikarz został wyproszony ze stadionu. Miał prawo na nim przebywać, bo reprezentował portal internetowy. Całe oświadczenie zostało zwieńczone hasłem "rasizmowi mówimy nie".

Również pracodawca dziennikarza, Radio Września, wystosował komunikat w którym zapewnia, że nie przygotowywał on żadnego materiału z tego meczu dla redakcji. Na spotkaniu miał się zjawić prywatnie. To jednak nie uchroniło go przed karą. - Dzisiaj nasz współpracownik dostał naganę z wpisem do akt pracowniczych z możliwością dyscyplinarnego zwolnienia. Zobowiązaliśmy go również do wydania oficjalnych przeprosin na swoim profilu na Facebooku oraz profilach zespołu Victoria Września oraz Warta Międzychód, a także do wpłacenia kwoty 500 złotych na rzecz Stowarzyszenia "Nigdy Więcej", walczącego z przejawami rasizmu – napisano w komunikacie.

- Chciałbym z całego serca przeprosić za swoje niewłaściwe, naganne zachowanie w ostatnich minutach meczu Victoria Września – Warta Międzychód. Chciałbym przeprosić klub Warta Międzychód, drużynę gości i pana Jędrzeja Drame, a także przepraszam klub Victoria Września, na którego barki cała ta sytuacja spadła. Przepraszając za swoje zachowanie i niewłaściwe słowa, które skierowałem pod adresem pana Jędrzeja Drame, który w brutalny sposób faulował naszego gracza chciałem wyjaśnić, że cała ta sytuacja była wynikiem bardzo nerwowej atmosfery i złych emocji, które w tym meczu od samego jego początku prowokowali sędziowie z Poznania – napisał w przeprosinach dziennikarz.

Warta wygrała ten mecz 2:1, a jedną z bramek zdobył właśnie Jędrzej Drame.