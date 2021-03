Polska - Andora. Gdzie i o której oglądać mecz eliminacji MŚ 2022? Transmisja TV, stream online

W czwartek Polacy zremisowali z Węgrami 3:3 po bramkach Kamila Jóźwiaka, Krzysztofa Piątka oraz Roberta Lewandowskiego. Był to jednocześnie debiut Paulo Sousy w roli selekcjonera reprezentacji Polski i pierwsze spotkanie w eliminacjach MŚ. Portugalczyk bardzo poważnie podchodzi również do najbliższego meczu z Andorą zapowiadając wyjście "najlepszym składem".

Reprezentacja Polski w "najlepszym składzie" na Andorę? "Musimy się maksymalnie skupić na tym meczu"

Co oznacza najlepszy skład w rozumieniu Paulo Sousy? Z pewnością występ Wojciecha Szczęsnego, którego Portugalczyk wytypował na pierwszego bramkarza już przed zgrupowaniem. Kolejnym istotnym zawodnikiem będzie natomiast kapitan reprezentacji Polski. - Chcę wysłać pewien komunikat, jak bardzo poważnie podchodzimy do meczu. Robert Lewandowski zagra z Andorą od pierwszych minut - zapewnił selekcjoner.

Reszta składu nie jest znana, a sami piłkarze dowiadują się o podstawowej jedenastce w dniu meczu. Sousa oznajmił natomiast, że "niezależnie kto się pojawi z Andorą, to będzie to najlepsza jedenastka", nie wykluczając przy tym kolejnych debiutantów. Szerzej sytuację w kadrze narodowej opisał Kacper Sosnowski, dziennikarz Sport.pl (WIĘCEJ TUTAJ>>>). Jaki jest więc przewidywany skład Polski na Andorę?

Szczęsny - Piątkowski, Glik (Dawidowicz), Bednarek, - Jóźwiak, Krychowiak, Augustyniak (Slisz), Zieliński (Kozłowski), Rybus - Piątek, Lewandowski

Na konferencji prasowej poprzedzającej drugi mecz eliminacji MŚ 2022 Paulo Sousa podkreślał, jak ważne jest odpowiednie przygotowanie kadrowiczów. - Musimy się maksymalnie skupić na tym meczu, dla mnie to nie będzie łatwe spotkanie. Andora to ekstremalnie agresywna drużyna. Musimy być na to gotowi. Kontrolować swoje emocje, nie zostawiać im przestrzeni. Musimy być szybcy i zdecydowani - oznajmił.

Spokojny o zwycięstwo Polaków jest z kolei Ildefons Lima, rekordzista pod względem występów w reprezentacji Andory (128) i jej najskuteczniejszy zawodnik (11 goli). - Nie macie się czego bać. Piłkarsko zdecydowanie nas przewyższacie. Jeśli zagracie swoje, spokojnie wygracie - przyznał 41-latek w rozmowie ze Sport.pl.

Spotkanie reprezentacji Polski z Andorą będzie drugim meczem eliminacji MŚ w Katarze. Mecz odbędzie się w niedzielę (28 marca) o godzinie 20:45. Transmisję wydarzenia będzie można obejrzeć na antenie TVP1, TVP Sport oraz w serwisie sport.tvp.pl. Relacja na żywo będzie dostępna na portalu Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.