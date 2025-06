Media: Szefowie Barcelony i ter Stegen podjęli decyzję

Marc-Andre ter Stegen ma niejasną przyszłość w FC Barcelonie. Nie brakuje doniesień o jego możliwym odejściu, choć on sam chce zostać. Jednak nawet gdyby nigdzie się nie ruszył, to czeka go zacięta rywalizacja o miejsce w składzie z Wojciechem Szczęsnym i Joanem Garcią (ten zostanie sprowadzony z Espanyolu). Jak obecnie wygląda sytuacja Niemca?

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki ostro o Lewandowskim: Robert nie musisz się już chwalić, nie rób tego!

Marc-Andre ter Stegen i FC Barcelona twardo stoją przy swoim. "Oznaki rozwodu"

O tym rozpisuje się kataloński dziennik "Mundo Deportivo". "Pozycje Barcelony i ter Stegena są niezmienne" - ogłoszono. Obie strony "pozostają podzielone w kwestii swoich stanowisk, mimo że oficjalnie nie wydarzyło się jeszcze nic, co mogłoby sugerować oznaki rozwodu. Jednak wkrótce to nastąpi: podpisanie kontraktu z Garcią" - czytamy.

Zobacz też: Oto potencjalni rywale Lecha w II rundzie el. LM. Wszyscy boją się jednej drużyny

"Wydanie 25 mln euro na 24-letniego bramkarza stanowi silne zobowiązanie do stworzenia nowej sytuacji wśród bramkarzy, co niewątpliwie wpłynie na ter Stegena" - dodano. Sprowadzenie Hiszpana z lokalnego rywala uważa się za "złotą okazję" i szansę na podwyższenie poziomu bramkarskiego. W tych okolicznościach przeszkodą nie jest nawet kontrakt Niemca, obowiązujący do końca czerwca 2028 r.

Marc-Andre ter Stegen będzie rozmawiał z Hansim Flickiem. "Posłucha, ale..."

To nie wszystko. Trener Hansi Flick planuje przeprowadzić rozmowę z rodakiem, któremu "wyjaśni swoje podejście" dotyczące Garcii w roli numeru jeden. "Następnie Marc podejmie decyzję", a klub jest otwarty na różne wyjścia, gdyż zdaje sobie sprawę z ambicji 33-latka dotyczących gry w bramce reprezentacji na przyszłorocznych mistrzostwach świata. W stolicy Katalonii nie ukrywają, iż w "w przyszłym sezonie postawią na duet Garcia-Szczęsny".

Mimo to niemiecki bramkarz wysyła jasny sygnał, że "się nie podda" i z takim podejściem 13 lipca stawi się na start okresu przygotowawczego. "Jeśli Flick będzie miał mu coś do powiedzenia, posłucha, ale nie sądzi, że powie mu wprost, że się nie liczy. Poza tym nie boi się konkurencji z Garcią i wierzy, że może go prześcignąć i grać. Jest zdecydowany zostać. Jego dzieci są tutaj, a on również ma swoje życie w Barcelonie na właściwych torach" - wyjaśniono.

Marc-Andre ter Stegen jest piłkarzem FC Barcelony od 2014 r. Dotychczas zagrał dla niej 422 mecze i zachował 175 czystych kont.