Antoine Griezmann to jeden z najlepszych piłkarzy La Liga. Można powiedzieć, że występuje w niej od samego początku kariery. Najpierw był w Realu Sociedad, potem trafił do Atletico. Kiedy w 2019 roku FC Barcelona wykupiła go za 120 mln euro, oczekiwania wobec niego były ogromne. I nie podołał. Po dwóch latach został wypożyczony do Atletico, gdzie znów odżył. Ostatecznie postanowiono go pozyskać za 22 mln euro, co oznacza, że FC Barcelona, nie licząc opłaty za wypożyczenie, straciła na nim ok. 100 mln.

REKLAMA

Zobacz wideo Mamed Chalidow naprawdę wyzwał go do walki!

Antoine Griezmann przełamał "imponującą serię". "To szaleństwo"

Ostatnie tygodnie są dla Francuza wyjątkowo udane. - Cześć Atleticos, bardzo się cieszę, że będę mógł nosić tę niesamowitą koszulkę przez kolejne lata. Obym dostarczył wam wiele radości - przekazał 2 czerwca, kiedy Atletico ogłosiło przedłużenie z nim kontraktu do 2027 roku. Jak się okazuje, 34-latek ma od niedzieli kolejny powód do świętowania.

Griezmann poinformował, że doczekał się czwartego dziecka - córki Shai. "Ona była brakującym elementem w naszej układance" - napisał na Instagramie, dodając zdjęcie z oddziału położniczego, na którym widać dłonie wszystkich dzieci. Poza Shaią Antoine oraz Erika Choperena mają dwie córki - 9-letnią Mię, 4-letnią Albę oraz 7-letniego syna Amaro. Wiemy, że cała trójka urodziła się... tego samego dnia, czyli 8 kwietnia.

Z tego powodu fani często żartowali z Francuza, że jest wyjątkowo "celny" i "precyzyjny". - To szaleństwo. Nie mam żadnej odpowiedzi, by to wyjaśnić, to nie jest kwestia jakiegoś magicznego eliksiru. Gdy jesteś spokojny, zrelaksowany, przebywasz na wakacjach bez presji, meczów czy treningów, wszystko dzieje się naturalnie - wyjaśniał w wywiadzie dla "Le Figaro". Shai, jako pierwsze dziecko Griezmanna, przyszła na świat 15 czerwca.

Atletico Madryt znajduje się obecnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie rywalizuje w Klubowych Mistrzostwach Świata. Trzeba przyznać, że zarówno Griezmann, jak i Diego Simeone oraz całe Atletico nie tak wyobrażało sobie początek zmagań. Już w pierwszym meczu drużyna poniosła bolesną porażkę z PSG aż 0:4. Następne spotkania rozegra z Seattle Sounders (20 czerwca) oraz Botafogo (23 czerwca).