Bayern o krok od gigantycznego wzmocnienia! Nowa gwiazda wybrała już numer na koszulce

Zawodnik obecnie gra dla Manchesteru City, ale niedawno niemieckie media informowały, że do transferu Sane przekonał się Hansi Flick, a coraz bliżej dopięcia szczegółów transakcji jest Hasan Salihamidzić. Jak informuje "Sport Bild", skrzydłowy zgodził się na obniżkę wynagrodzenia, jakie otrzymywał w klubie z Premier League o 30 procent.

Koniec sagi transferowej? Sane blisko Bayernu

Wiadomo już także, z jakim numerem miałby zagrać Sane. Jeśli przejdzie do Bayernu przejmie "10" od Brazyliiczyka Phillippe Coutinho, który wróci z wypożyczenia do FC Barcelony. Do tej pory Bayern w sprawie Sane nie mógł porozumieć się z działaczami klubu z Anglii w sprawie ceny zawodnika. Zawodnikowi po przyszłym sezonie i tak kończy się kontrakt, więc w przypadku braku porozumienia pomiędzy klubami, będzie mógł odejść z Manchesteru za darmo za rok.

W obecnym sezonie Leroy Sane rozegrał tylko dwa mecze. Przez większość czasu leczył kontuzję. Do Manchesteru City trafił w sierpniu 2016 roku z Schalke.

