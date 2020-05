Bayern Monachium i DFB proponują rewolucyjną zmianę w futbolu! "Musimy przybliżyć piłkę ludziom"

Pandemia koronawirusa sparaliżowała świat sportu. Przez kilka tygodni zawieszone były prawie wszystkie wydarzenia sportowe, także piłkarskie. Kluby mają coraz większe problemy finansowe. Niektóre zdecydowały się obniżyć pensje piłkarzom, inne zamrozić wynagrodzenia. Sytuację chcą wykorzystać Niemiecki Związek Piłki Nożnej (DFB) wraz z Bayernem Monachium. Proponują rewolucyjną zmianę w futbolu - wprowadzenie limitów płacowych.

Szef DFB: Prowizje od agentów i kwoty transferów coraz bardziej irytują społeczeństwo

Niemcy są jak na razie na etapie przygotowania tego planu. Gdy go ukończą, zostanie przedstawiony UEFA do akceptacji. - Musimy ponownie przybliżyć zawodową piłkę nożną ludziom. Zastanawiamy się nad limitami wynagrodzeń. Prowizje od agentów piłkarskich i ogromne kwoty transferów coraz bardziej irytują społeczeństwo i odpychają je od naszego ukochanego sportu. Kryzys koronawirusowy daje możliwość patrzenia w przyszłość i zmian w futbolu, aby zachować go dla przyszłych pokoleń - powiedział szef DFB Fritz Keller cytowany przez Sky Sports.

Keller i prezes Bayernu Karl-Heinz Rummenigge uważają, że ograniczenie wynagrodzeń piłkarzy pomoże uczynić futbol bardziej zrównoważonym po pandemii koronawirusa.

