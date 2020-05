Nie tylko Real Madryt chce Haalanda. Kolejny gigant wkracza do gry! Ależ to będzie walka

Zgodnie z informacjami dziennika "Marca", PSG chce walczyć o Haalanda z Realem Madryt. Kwestia transferu napastnika Borussii Dortmund może być powiązana z ewentualnym odejściem Kyliana Mbappe. Jeśli Hiszpanie kupiliby Francuza, Haaland stałby się jego naturalnym następcą. Natomiast w przypadku przejścia Norwega do klubu z Madrytu, Mbappe mógłby być bliższy pozostania w stolicy Francji.

PSG dołącza do walki o Erlinga Brauta Haalanda

Haaland dołączył do klubu z Dortmundu w styczniu, więc jeśli miałby odejść już w letnim okienku transferowym to musi być wielki transfer. Do dużego klubu i za spore pieniądze. Obecnie mówi się, że mógłby kosztować nawet 100-150 milionów euro. Do Borussii przychodził za 20 milionów euro z RB Salzburg.

Mecz Borussii Dortmund z Schalke 04 oglądał prezes Realu Madryt Florentino Perez, który po wysokiej wygranej drużyny Haalanda napisał Hansowi-Joachimowi Watzke wiadomość z gratulacjami. Hiszpańskie media coraz częściej zachwycają się 19-latkiem. Niedawno dziennik "AS" opisywał metamorfozę napastnika BVB jako przejście z "chudego mierzącego 194 centymetrów dziecka w 87-kilogramowego Herkulesa, który może osiągnąć prędkość 36 km/h". W obecnym sezonie Bundesligi Haaland w dziewięciu występach zdobył dziesięć goli i zaliczył jedną asystę.

