Był remis w 93. minucie i wtedy Matty Cash zrobił to

Była trzecia minuta doliczonego czasu gry drugiej połowy meczu kolejki Premier League: Nottingham Forest FC - Aston Villa. Goście zaciekle atakowali do zdobycia zwycięskiej bramki. Właśnie wtedy doszło do najważniejszej akcji meczu.

Piłkarze Aston Villa stracili piłkę na 40 metrze na połowie gospodarzy. Matty Cash udanym wślizgiem ją jednak odzyskał, ale wdał się w drybling i szybko ją stracił. Gospodarze zrobili kontratak, ale źle go zakończyli, nieudanym strzałem z 18 metrów. Piłkę zablokował Diego Carlos i błyskawicznie chciał podał w kontrze do Casha.

Reprezentant Polski za długo jednak czekał na piłkę i został uprzedzony przez rywala. Nottingham znów ruszył do ataku, ale Ezri Konsa zrobił przechwyt i od razu podał do Casha. Polak próbował zasłonić i przytrzymać piłkę, ale znów ją stracił. Tym razem gospodarze to wykorzystali. Elliott Anderson wbiegł w pole karne, z kąta z czwartego metra podał do Elangi, a ten skutecznie dostawił nogę i zdobył gola.

- Na własne życzenie stracony gol, bo dwukrotnie nie byli w stanie wyprowadzić piłkę z okolic własnego pola karnego. Aston Villa bawiła się zapałkami i doprowadziła do wypadku - mówili komentatorzy Viaplay.

- Zdjęcie tuż przed tragedią! Matty Cash traci piłkę trzy razy w jednej akcji, a Nottingham zdobywa bramkę na 2:1 w doliczonym czasie gry! Reprezentant Polski domagał się faulu, ale sędzia puścił grę. To były senne sekundy Casha, które skutkują stratą punktów - pisała tele2wizja Viaplay.

Nottingham Forest F.C. po raz pierwszy w tym sezonie zdobył punkty w meczu, w którym przegrywał. Dotychczas przy stanie 0:1, zawsze przegrywał.

Nottingham Forest F.C. jest rewelacją Premier League. Z 28 punktami zajmuje czwarte miejsce w tabeli. Aston Villa z 25 punktami jest na szóstej pozycji. Z 36 punktami prowadzi Chelsea.