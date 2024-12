Hiszpanie nie chcą grać z Polską w el. do MŚ. Oto powód

Losowanie stawia Polskę w dość jasnej sytuacji. Wygranie grupy eliminacyjnej będzie bardzo trudne, bo obecnie Hiszpania i Holandia zdają się być poza zasięgiem Biało-Czerwonych. Obowiązkiem jest jednak awans do baraży, w których zagrają m.in. zespoły z drugiego miejsca. Finlandia, Litwa i Malta to drużyny, z którymi reprezentacja Polski nie powinna mieć większych problemów.

Hiszpanie chcą uniknąć grupy z Polską. Powód? Jest za słaba...

Ostatniego eliminacyjnego rywala Polacy poznają w marcu. Wtedy odbędzie się dwumecz w ćwierćfinale play-offów Ligi Narodów pomiędzy Hiszpanią a Holandią. Przegrany trafi do grupy z Biało-Czerwonymi, a zwycięzca zagra o udział w mistrzostwach świata z Turcją, Gruzją oraz Bułgarią. Dziennikarz portalu "Relevo" Jonas Perez w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet przyznaje, że cele hiszpańskiej kadry są dość jasne.

- Reprezentacja Hiszpanii znalazła się teraz w takiej sytuacji, że nikt nie chce obniżać oczekiwań. Naszym priorytetem jest oczywiście grupa czwarta z Turcją, bo to by oznaczało, że wygramy w ćwierćfinałach Ligi Narodów - powiedział.

- Patrząc na bardzo wysoki poziom, jaki prezentuje ostatnio nasza drużyna, to trafienie do tej grupy byłoby bardziej atrakcyjne, bo wydaje się mocniejsza. Turcja i Polska są na podobnym poziomie, także Gruzja pokazała się z dobrej strony i już ją znamy, a Bułgaria dobrze wypadła w Lidze Narodów - zauważa. Zwraca przy tym uwagę, że to może mieć wpływ na postawę drużyny na turnieju finałowym. - Zwycięstwo na mundialu to nasz cel. Dlatego lepiej po drodze grać z mocniejszymi rywalami - argumentuje.

Tyle dobrego, że z tego grona Polskę - obok Turcji - uznał za drużynę, która Hiszpanii sprawiłaby najwięcej problemów. - Starcie z nią byłoby próbą ognia, bo wszyscy znamy Lewandowskiego - dodał.

Reprezentacja Polski rozpocznie grę w eliminacjach do mistrzostw świata w marcu. Biało-Czerwoni zaczną od domowych meczów z Litwą (21.03) oraz Maltą (24.03). Pierwszy mecz z Hiszpanią lub Holandią zagrają na wyjeździe 4 września.