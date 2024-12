Blamaż Bayernu w Bundeslidze! Co za sensacja

Bayern Monachium robi wiele, aby po sezonie przerwy wrócić na mistrzowski tron w Bundeslidze. Zespół Vincenta Kompany'ego w pierwszych trzynastu kolejkach ligi niemieckiej nie przegrał ani razu, a dziesięć zwycięstw i trzy remisy dawały bardzo pewne prowadzenie w tabeli. W sobotę Bawarczycy udali się na wyjazdowe starcie z solidnym w tym sezonie FSV Mainz, ale mimo to byli zdecydowanym faworytem.

Sensacja w Bundeslidze. Fatalny mecz Bayernu Monachium i porażka z FSV Mainz

Jednak ten mecz kompletnie Bayernowi się nie układał. Od początku do samego końca. I to mimo faktu, że już po kwadransie gry gospodarze z powodu kontuzji stracili swoją największą gwiazdę - napastnika Jonathana Burkardta. Wobec tego bohaterem spotkania został 32-letni Koreańczyk Lee Jae-Sung.

Pomocnik Mainz w 41. minucie dopadł do zablokowanego strzału Armando Sieba i z pięciu metrów zaskoczył wychodzącego z bramki Daniela Peretza.

Ten sam piłkarz trafił do siatki również po raz drugi w 60. minucie, gdy ponownie wykorzystał zagranie Sieba. Tym razem po jego dobrym płaskim dośrodkowaniu z prawej strony boiska, Lee opanował futbolówkę tyłem do bramki około siedmiu metrów od niej i strzałem z półobrotu zaskoczył Peretza.

Bayern tego dnia był bardzo słaby. Niech za potwierdzenie świadczy fakt, że zespół Kompany'ego oddał tylko jeden strzał celny w całym meczu. Przyniosło to również kontaktowego gola autorstwa Leroya Sane, który w 87. minucie po dobrej akcji Bayernu dopadł do odbitej piłki w polu karnym rywala i skierował ją do pustej bramki zaskoczonego bramkarza Robina Zentnera. Na więcej wicemistrzów Niemiec stać już nie było i przegrywając w Moguncji 1:2, doznali oni pierwszej porażki w sezonie ligowym.

Pomimo sobotniego niepowodzenia Bayern Monachium wciąż jest liderem Bundesligi z dorobkiem 33 punktów w 14 spotkaniach, ale jego przewaga nad drugim Bayerem Leverkusen stopniała do czterech "oczek". Ponadto trzeci Eintracht Frankfurt ma 27 punktów i jedno spotkanie rozegrane mniej. FSV Mainz z 22 punktami wskoczyło na szóstą pozycję.