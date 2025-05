Gauff powiedziała to wprost o Świątek. "Uważam, że jest..."

Coco Gauff (4. WTA) pokonała 6:1, 6:1 Igę Świątek (2. WTA) w półfinale turnieju WTA 1000 w Madrycie. Amerykanka rozstrzygnęła spotkanie w 64 minuty i pokazała, że ostatnio ma patent na Polkę - pokonała ją trzeci raz z rzędu, a po raz pierwszy w karierze na kortach ziemnych.

Coco Gauff komentuje zwycięstwo nad Igą Świątek. "Bardzo się poprawiłam, wyniki to pokazują"

Na pomeczowej konferencji prasowej 21-latka nie kryła zadowolenia ze swojej postawy. - Zaczęłam całkiem nieźle. Oczywiście (Świątek - red.) nie grała swojego najlepszego tenisa, ale myślę, że sprawiłam, że poczuła się niekomfortowo. Szczerze mówiąc, to był mój dobry dzień - powiedziała (cytat za: puntodebreak.com).

Mimo przekonującego zwycięstwa w wypowiedziach Gauff dało się wyczuć szacunek do rywalki. - Jest bardzo utalentowana i potrafi sprawić, że będziesz biegać po korcie. Starałam się jej na to nie pozwolić. [...] Bardzo poprawiłam się od pierwszych dwóch razów, kiedy grałyśmy, i wyniki to pokazują. Nie chodzi o to, że ona się nie poprawiła: ewidentnie radzi sobie bardzo dobrze. To był jeden z tych dni, kiedy wychodzisz na kort i wszystko idzie dobrze, taki był dla mnie - przyznała.

- Próbuję umniejszać to, co się stało, ponieważ to nie był jej najlepszy dzień. Ale rywalizowałam z nią w United Cup, gdzie czułam, że grała świetnie, a jak dla mnie poruszała się dobrze. To nie był jej wspaniały dzień, ale za każdym razem, gdy gram z nią, czuję, że jest jedną z najlepszych zawodniczek w tourze. Prawdopodobnie rozmyśla o tym występie, a może o całym tym tygodniu, i może nie była na swoim poziomie, ale ogólnie uważam, że jest świetną zawodniczką - dodała.

Coco Gauff wskazała najważniejszą wygraną z Igą Świątek. "Byłam bardzo zdenerwowana"

Na koniec 21-latka wskazała najcenniejszy w jej oczach triumf nad Świątek. - Myślę, że najwięcej radości dał mi prawdopodobnie pierwszy raz w Cincinnati (w 2023 r. - red.) lub United Cup. Powiedziałabym, że United Cup, ponieważ to był finał i naprawdę chciałam to zrobić dla mojej drużyny. Ale szczerze mówiąc, zwycięstwo to zwycięstwo i myślę, że czujesz się usatysfakcjonowana, gdy pokonujesz jedną z najtrudniejszych rywalek. Poza tym wynik pokazuje pracę i postęp, jaki poczyniłam. Ale tak, powiedziałabym, że United Cup znaczył dla mnie więcej, ponieważ były to zmagania drużynowe, a byłam bardzo zdenerwowana z powodu atmosfery w tej rywalizacji - podsumowała.

W sobotnim finale turnieju WTA 1000 w Madrycie Coco Gauff zmierzy się z Aryną Sabalenką (1. WTA), która w półfinale pokonała 6:3, 7:5 Elinę Switolinę (17. WTA).