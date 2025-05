Z Barcelony nadchodzą złe wieści ws. Szczęsnego. "Najgorszy"

Wojciech Szczęsny nie zagra w sobotnim meczu FC Barcelony z Realem Valladolid (3 maja, godz. 21:00). Po raz pierwszy od feralnej kontuzji kolana w bramce zobaczymy Marca-Andre ter Stegena, co potwierdził oficjalnie trener Hansi Flick. - Tak, Marc zagra jutro - oznajmił krótko na konferencji prasowej. Nie oznacza to jednak zmiany do końca sezonu. Hiszpańskie media nie mają jednak co do tego pewności.

A wszystko przez dość niejednoznaczną deklarację Flicka. - Marc jest na dobrej drodze, a jego występy na treningach są fantastyczne, ale nie myślę o zmianie czegokolwiek do końca sezonu... ale mógłbym - stwierdził niemiecki trener. A to przywołało pewne skojarzenia. - Hansi Flick do znudzenia powtarzał, że Inaki Pena jest jego "numerem jeden", aż w końcu Szczęsny został podstawowym zawodnikiem - przypomniał portal Relevo.

Hiszpańscy dziennikarze już zastanawiają się, czy w przypadku Szczęsnego i ter Stegena tamten scenariusz się nie powtórzy. Jak zauważyli już w samym tytule: "Ter Stegen powraca w najsłabszym momencie Szczęsnego". Forma Polaka zaczęła bowiem być kwestionowana - zwłaszcza po środowym półfinale Ligi Mistrzów z Interem Mediolan (3:3), w którym Szczęsny puścił trzy gole. Zdaniem Relevo mógł zapobiec co najmniej jednemu z nich przy strzale Dumfriesa.

Co dalej z Wojciechem Szczęsnym? Niepokojące liczby

Przywołano również niepokojące statystyki. - W ostatnich pięciu meczach Barcelonie tylko raz udało się zachować czyste konto, w meczu z Mallorcą. Szczęsny stracił trzy bramki w meczach z Dortmundem, Celtą Vigo i Interem oraz dwie w meczu z Realem Madryt w finale Pucharu Króla. Są to liczby powyżej średniej sezonu - czytamy.

Mimo to dziennikarze twierdzą, że strata większej liczby bramek w meczach z takimi rywalami jest "zrozumiała", a w tym momencie zmiana w bramce na stałe nie jest konieczna. Chwalili też Polaka, że zdołał dostosować się do stylu gry nowej drużyny. - Szczęsny stał się bramkarzem, który wykonuje najwięcej akcji defensywnych poza polem karnym w Lidze Mistrzów (3,7 na mecz) - podkreślali. Nie mają również wątpliwości, że to on zagra w rewanżu z Interem Mediolan 6 maja (godz. 21:00).