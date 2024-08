Oficjalnie: Liverpool z transferem lata! Wielki hit stał się faktem

Liverpool bardzo dobrze rozpoczął sezon 2024/25, bo od dwóch zwycięstw. Najpierw pokonał 2:0 Ipswich Town, a następnie takim samym wynikiem zakończył mecz z Brentford. Teraz przed drużyną Arne Slota kolejny silny przeciwnik - Manchester United. Mecz zaplanowano na niedzielę 1 września. I niewykluczone, że ekipa przystąpi do niego solidnie wzmocniona. Wszystko dlatego, że w czwartek Liverpool ogłosił hit transferowy.

Liverpool z ważnym transferem! Federico Chiesa zagra na Anfield

Nowym zawodnikiem angielskiego zespołu został Federico Chiesa. O takiej możliwości już od kilku dni informowały zagraniczne media. Mimo wszystko to zaskoczenie. W końcu nie tak dawno eksperci twierdzili, że Włoch dołączy do FC Barcelony i Roberta Lewandowskiego. Już wiadomo, że tak się nie stanie.

- Jestem bardzo szczęśliwy, że zostałem piłkarzem Liverpoolu. Kiedy Richard Hughes zadzwonił do mnie i zapytał się, czy chce dołączyć do Liverpoolu, a następnie zadzwonił do mnie trener, to natychmiast odpowiedziałem, że tak, ponieważ znam historię tego klubu i mam świadomość, co znaczy dla fanów - powiedział Chiesa, cytowany przez oficjalną stronę angielskiej drużyny. Dodał też, że nie może doczekać się występów w nowych barwach. A debiut powinien nastąpić już wkrótce.

Liverpool poinformował, że doszedł do porozumienia z Juventusem, ale nie zdradził szczegółów. Wcześniej media donosiły, że najprawdopodobniej zapłaci za piłkarza 15 mln euro. Co więcej, Anglicy podpisali z Włochem czteroletni kontrakt. Piłkarz przeszedł już pozytywnie badania, więc nic nie stoi na przeszkodzie, by wkrótce pojawił się na murawie.

Liverpool powoli się zbroi

Chiesa był zawodnikiem Juventusu od października 2020 roku. W tym czasie zdobył 32 gole i 23 asysty w 131 meczach. To też przełożyło się na dwa Puchary Włoch i jeden superpuchar kraju. Po przejęciu sterów przez Thiago Mottę stało się jasne, że nie ma już dla 26-latka miejsca w składzie.

Włoch jest drugim transferem Liverpoolu, od kiedy trenerem został Slot, ale pierwszym piłkarzem, który dołączy do ekipy już teraz. Giorgi Mamardaszwili, którego Liverpool pozyskał we wtorek z Valencii, wzmocni zespół dopiero w przyszłym sezonie. Na te rozgrywki został jeszcze wypożyczony do poprzedniego klubu.