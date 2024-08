Szybko poszło. Nowy trener jest już rekordzistą w Liverpoolu. Przebił Kloppa

- Wraz z końcem sezonu odejdę z klubu. Zdaję sobie sprawę, że w tym momencie wielu ludzi dozna szoku, kiedy usłyszy to pierwszy raz. Oczywiście to wyjaśnię, przynajmniej spróbuję wyjaśnić. Kocham wszystko, co związane z tym klubem i miastem. Kocham wszystkich naszych kibiców, ten zespół. Podjąłem tę decyzję w przekonaniu, że była jedyną słuszną - oświadczył Juergen Klopp, który prowadził Liverpool od 2015 roku.

Ostatni raz Niemiec prowadził Liverpool w starciu z Wolverhampton (2:0) na Anfield. Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem nie zabrakło poruszających momentów, a kibice przygotowali dla odchodzącego szkoleniowca coś specjalnego.

Po miesiącach poszukiwań nowym trenerem Liverpoolu został Arne Slot, który w poprzednim sezonie odpowiadał za wyniki holenderskiego Feyenoordu. Według portalu Transfermarkt 45-latek podpisał z Liverpoolem kontrakt ważny do 30 czerwca 2027 roku.

Arne Slot ustanowił nowy rekord

Arne Slot udanie rozpoczął nowy epizod w swojej trenerskiej karierze. Holender w pierwszym meczu Premier League na wyjeździe wygrał z Ipswich Town 2:0 po golach Diogo Joty oraz Mohameda Salaha. W swoim drugim meczu w tych rozgrywkach znów odniósł zwycięstwo, pokonując przed własną publicznością drużynę Brentford (2:0). Tym samym Slot stał się pierwszym trenerem Liverpoolu w historii Premier League, który wygrał dwa pierwsze mecze - informuje portal Talksport.com.

Na listę strzelców w meczu z Brendford wpisali się Luis Diaz i Mohamed Salah.

W kolejnych meczu Liverpool zmierzy się na wyjeździe z Machesterem City. To spotkanie odbędzie się w niedzielę, 1 września o godzinie 16:00.