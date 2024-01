Dziewięć lat i koniec! Klopp podjął ostateczną decyzję. Kibice nie mogą uwierzyć

O swojej decyzji Juergen Klopp poinformował w specjalnym filmiku, który opublikował klub w mediach społecznościowych.

Klopp podjął decyzję o odejściu

Juergen Klopp przybył do Liverpoolu na początku października 2015 r., zastępując Brendana Rodgersa. Celem było wyciągnięcie Liverpoolu z marazmu, w którym tkwił od dłuższego czasu. W swoim pierwszym sezonie na Anfield dotarł do finału Ligi Europy.

W kolejnych latach stworzył zespół z ikonicznym stylem grania, opartym na wybieganiu, dynamicznych kontrach, dużej intensywności. Za jego kadencji "The Reds" stali się największym konkurentem dla Manchesteru City w Premier League. Bezpośrednie starcia między tymi zespołami były spektaklami. Dwa razy gracze Liverpoolu przegrali z "The Citizens" mistrzostwo Anglii o zaledwie punkt. Trzykrotnie pod wodzą Kloppa zdobywali ponad 90 punktów w sezonie, wykręcając jedne z najlepszych wyników w historii ligi.

Największe sukcesy Liverpool odnosił w latach 2019-2022, kiedy triumfował w Lidze Mistrzów, a sezon później wywalczył pierwsze od 30 lat i pierwsze w erze Premier League mistrzostwo Anglii. "The Reds" wywalczyli z Kloppem wszystkie możliwe trofea. Triumfowali w Pucharze Anglii (2022), Pucharze Ligi Angielskiej (2022), Superpucharze UEFA (2019), Klubowych Mistrzostwach Świata (2019), zdobyli też Tarczę Wspólnoty (2022).

Za kadencji Kloppa kilku piłkarzy stało się jednymi z najlepszych na świecie na swoich pozycjach, m.in. Mohamed Salah, Sadio Mane, Virgil van Dijk i Alisson Becker.

Niemiec zapracował na status legendy Liverpoolu. Z szacunku do kibiców osobiście poinformował o swoim odejściu.

- Wraz z końcem sezonu odejdę z klubu. Zdaję sobie sprawę, że w tym momencie wielu ludzi dozna szoku, kiedy usłyszy to pierwszy raz. Oczywiście to wyjaśnię, przynajmniej spróbuję wyjaśnić. Kocham wszystko, co związane z tym klubem i miastem. Kocham wszystkich naszych kibiców, ten zespół. Podjąłem tę decyzję w przekonaniu, że była jedyną słuszną. Czuję, że kończy mi się energia do pracy. Wiedziałem o tym od dłuższego czasu, że będę musiał tę decyzję ogłosić. Po tych wszystkich latach, które razem spędziliśmy i przez które razem przeszliśmy, szacunek i miłość do was urosły. Dlatego jestem wam winien prawdę i ten powód to jest prawda - powiedział Klopp w filmiku skierowanym do fanów Liverpoolu.

Juergen Klopp miał kontrakt z Liverpoolem ważny do końca czerwca 2026 r.

W ten weekend Liverpool zagra u siebie w Pucharze Anglii z Norwich City. W najbliższą środę podejmie na własnym stadionie Chelsea w ramach Premier League. "The Reds" są liderem z dorobkiem 48 punktów po 21 meczach.