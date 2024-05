Przepiękne sceny na Anfield. Tak pożegnali Kloppa. Łzy cisną się do oczu [WIDEO]

Juergen Klopp po niemal dziewięciu latach pracy opuszcza Liverpool. Jego ostatnim meczem w roli trenera tego zespołu było niedzielne starcie z Wolverhampton na Anfield. I jak można było się spodziewać, został pożegnany z należytymi honorami.

Tak wyglądało pożegnanie Juergena Kloppa na Anfield. "Wzruszające obrazki"

Niemiec wyszedł z tunelu tuż za swoimi zawodnikami. Gdy pojawił się na murawie, otrzymał owację od kibiców, a sam wzruszony złapał się za pierś. Po chwili wyciągnął rękę w kierunku trybun i zaczął machać. Przez cały czas miał poważną minę, z czym raczej się nie kojarzy - zazwyczaj na jego twarzy gości szeroki uśmiech.

Fani przygotowali dla Kloppa wyjątkową oprawę. Na trzech trybunach można było zobaczyć kartoniadę układającą się w napis "Danke Jurgen YNWA". "Danke" to po niemiecku "dziękuję", natomiast "YNWA" to skrót od "You'll Never Walk Alone" (tłum. Nigdy nie będziesz szedł sam), czyli hymnu Liverpoolu. To wyjątkowy moment dla szkoleniowca, który już wcześniej zapowiedział, że nie obejmie żadnego innego angielskiego klubu. Czym jeszcze bardziej rozkochał w sobie kibiców.

- Zostawia po sobie niesamowite dziedzictwo. I trzeba powiedzieć, że już teraz jest to postać absolutnie pomnikowa w tym klubie i w tym mieście - mówili komentatorzy Viaplay Sport. - Ten szeroki uśmiech Juergena Kloppa to będzie coś charakterystycznego, co pozostanie w pamięci kibiców Liverpoolu na zawsze - dodali.

Juergen Klopp odchodzi jako legenda Liverpoolu. Wygrał wszystko

Niemiec objął zespół w październiku 2015 r. Od tamtego czasu wygrał wszystkie najważniejsze trofea: mistrzostwo, Puchar Anglii, Tarczę Wspólnoty, Ligę Mistrzów, Superpuchar Europy, Klubowe Mistrzostwo Świata (wszystkie po razie) i Puchar Ligi Angielskiej (dwukrotnie). Po to ostatnie trofeum sięgnął również w sezonie 2023/24.

W ostatnim meczu rozgrywek Liverpool pokonał 2:0 Wolverhampton po golach Alexisa Mac Allistera oraz Jarella Quansaha. Tym samym Juergen Klopp opuszcza Anfield po 489 meczach, z których 304 wygrał, 100 zremisował i 85 przegrał. Jego następcą zostanie Arne Slot, obecnie prowadzący Feyenoord Rotterdam.