Skandal w hitowym meczu. Sędzia nie wahał się ani chwili, gdy zobaczył, co się stało

W lidze słoweńskiej kibice doczekali się wzbudzającego bodaj największe emocje spotkania w sezonie. Naprzeciw siebie stanęły najlepsze w ostatnich latach drużyny z tego kraju NK Maribor i Olimpija Lublana. Od początku na stadionie w Mariborze atmosfera była bardzo gęsta, ale to co wydarzyło się po pierwszym kwadransie, przekracza ludzkie pojęcie.

Skandal podczas hitowego meczu w Słowenii. Piłkarz podchodził do karnego i nagle dostał w czułe miejsce

Po faulu Lana Vidmara na Thalissonie w polu karnym Mariboru zrobiło się naprawdę gorąco. Sędzia początkowo puścił grę, ale po chwili obejrzał sytuację raz jeszcze na monitorze VAR. Wtedy zmienił zdanie i podyktował rzut karny. Kibice gospodarzy nie mogli pogodzić się z tą decyzją i dali tego wyraz w sposób absolutnie skandaliczny.

Gdy do rzutu karnego przygotowywał się austriacki skrzydłowy Olimpiji Raul Florucz, jeden z kibiców cisnął w jego stronę drobnym przedmiotem. Okazało się, że był to niewielki kanister na gaz. Piłkarz został trafiony wyjątkowo nieszczęśliwie, bo w okolicach krocza. Momentalnie skulił się i zaczął zwijać z bólu.

Do Florucza podeszli jego koledzy, a sędzia przerwał grę. Zawodnicy zeszli do szatni, a organizatorzy zaczęli apelować do kibiców o spokój. Po krótkiej przerwie spotkanie udało się wznowić. Do jedenastki podszedł ten sam piłkarz i niestety nie wytrzymał ciśnienia. Jego strzał wybronił bramkarz Mariboru Azbe Jug. Florucz został zaś zmieniony w przerwie.

Potworny bilans meczu w Mariborze. Policja nie opuści

Mecz rozstrzygnął się jeszcze w pierwszej połowie. Najpierw do siatki trafili gospodarze. Podanie byłej gwiazdy Atalanty Josipa Ilicicia wykorzystał Ziga Repas. Olimpija odpowiedziała golem Litwina Justasa Lasickasa i skończyło się wynikiem 1:1.

Skandal z udziałem kibiców Mariboru nie pozostanie bez konsekwencji. Jak poinformował słoweński portal rtvslo.si policja wszczęła przyspieszone śledztwo przeciwko organizatorowi meczu. Chodzi nie tylko o sytuację przy rzucie karnym, ale też inne wykroczenia z udziałem fanów. Zarzuca się im wykorzystanie materiałów pirotechnicznych, uszkodzenie siedzeń na trybunach oraz instalacji wodnej.