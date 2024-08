Są szczegóły w sprawie hitu transferowego Lecha. Ostatni krok

Lech Poznań w tym okienku sprowadził Daniela Hakansa z Valerengi, Alexa Douglasa z Vasteras, Iana Hoffmanna z Moss, Filipa Jagiełłę z Genoi oraz Bryana Fiabemę z rezerw Realu Sociedad. Wzmocnienia zespołu Nielsa Frederiksena na razie przynoszą efekty, bo po sześciu spotkaniach ekstraklasy Lech ma na koncie cztery zwycięstwa, remis i porażkę. W Poznaniu nie spoczywają jednak na laurach i już szykują kolejny transfer.

Lech Poznań blisko hitowego transferu. Są kolejne szczegóły w sprawie nowego piłkarza

Holenderskie media informowały, że nowym zawodnikiem Lecha ma zostać Patrik Walemark. To Szwedzki skrzydłowy, który obecnie jest zawodnikiem Feyenoordu Rotterdam, a ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Heerenveen. Według doniesień sam zawodnik miał wybrać ofertę z Poznania, chociaż mógł trafić do Sturmu Graz.

W trakcie spotkania Lecha Poznań z Pogonią Szczecin (2:0) Radosław Laudański z Weszło informował, że zawodnik jest już w Poznaniu i oglądał spotkanie nowego zespołu z trybun. Okazuje się, że transfer jest już naprawdę blisko, o czym pisze portal Meczyki.pl.

Według doniesień już w poniedziałek 26 sierpnia Walemark weźmie udział w testach medycznych i jeśli te przebiegną pomyślnie, to jeszcze tego samego dnia oficjalnie zostanie zawodnikiem Lecha. Wiadomo również, że przeniesie się do Poznania na zasadzie rocznego wypożyczenia z opcją wykupu po sezonie. Jego umowa z Feyenoordem obowiązuje do czerwca 2026, ale najwyraźniej w klubie nie pokładają w nim wielkich nadziei.

Walemark ma na koncie 51 meczów w holenderskiej Eredivisie, a w zeszłym sezonie zaliczył 25 występów, podczas których zdobył trzy gole i zaliczył cztery asysty. Szwed ma 22 lata i przeszłość w młodzieżowych reprezentacjach swojego kraju. W samej kadrze U21 zaliczył 11 występów.