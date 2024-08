"Płaćcie jak za supergwiazdę". Wielkie pieniądze za odkrycie Euro 2024

W drugiej kolejnej edycji mistrzostw Europy reprezentacja Anglii zakończyła rywalizację ze srebrnymi medalami. W 2021 r. lepsi okazali się Włosi, którzy wygrali na Wembley po rzutach karnych, a w tym roku na Euro 2024 finał wygrała Hiszpania (2:1) na Olympiastadion w Berlinie. Jednym z najważniejszych punktów kadry, wówczas prowadzonej przez Garetha Southgate'a, był Marc Guehi. Defensor Crystal Palace tworzył duet środkowych obrońców z Johnem Stonesem z Manchesteru City i pokazał się w trakcie turnieju z bardzo dobrej strony.

Guehi miał też za sobą bardzo dobry sezon w Crystal Palace. W drugiej połowie lutego br. drużynę objął Oliver Glasner i zakończył sezon Premier League na dziesiątym miejscu. W ostatnim meczu sezonu Crystal Palace pokonało 5:0 Aston Villę, a więc jednego z uczestników najbliższej edycji Ligi Mistrzów. Istnieje jednak całkiem spore prawdopodobieństwo, że w przyszłym sezonie Palace będzie musiało sobie radzić bez Guehiego.

"Chcesz supergwiazdę? Płać jak za supergwiazdę". Chodzi o uczestnika Euro

Od początku sierpnia w mediach pojawiają się informacje, że Guehi może zostać nowym zawodnikiem Newcastle United. Crystal Palace chce jednak zarobić na Angliku jak najwięcej, a z wieści Sky Sports wynika, że piłkarz jest wyceniony na 65 mln funtów (76 mln euro). W zeszłym tygodniu oferta Newcastle, która wynosiła 50 mln funtów, została odrzucona przez Palace. Teraz Newcastle złożyło w weekend trzecią ofertę, która jest rozważana przez klub z Londynu. "Eddie Howe uczynił obrońcę priorytetem tego lata, bo Guehi pasuje do profilu tego, czego trener szuka" - czytamy w artykule.

Ze słów Steve'a Parisha, prezesa Crystal Palace wynika, że właściciele Newcastle United z Arabii Saudyjskiej muszą sięgnąć głęboko do kieszeni, by sprowadzić Guehiego przed zamknięciem letniego okna transferowego. - Nikt jeszcze nie spełnił naszej wyceny. Jeśli mieć zawodnika, który jest wielką gwiazdą, to musisz zapłacić pieniądze jak za wielką gwiazdę. Nie zbliżamy się do punktu, gdzie musimy podjąć decyzję. Chcemy zatrzymać Marca. Jeśli ktoś inny chce go mieć, musi nam naprawdę utrudnić zadanie. To talent pokoleniowy - przekazał Parish.

Aktualna umowa Guehiego z Crystal Palace wygasa w czerwcu 2026 r. i na razie nie wiadomo, czy obie strony siądą do rozmów nt. jej przedłużenia. Aktualnym rekordem transferowym Newcastle United jest Alexander Isak, który trafił do klubu latem 2022 r. za 70 mln euro z Realu Sociedad. Wcześniej Guehi reprezentował barwy Chelsea (2007-2021) oraz Swansea City (2020-2021).