Najnowsze doniesienia ws. stanu zdrowia Piotra Zielińskiego. Jest źle

Zieliński po ośmiu latach zamienił Neapol na Mediolan. W tym sezonie głównym celem Interu będzie pewnie obrona mistrzostwa Włoch. Polak swoim doświadczeniem i umiejętnościami ma w tym pomóc. Nasz piłkarz podpisał z Interem kontrakt do końca czerwca 2028 roku.

Piotr Zieliński z kontuzją. Może nie zdążyć na drugi mecz

Inter rozpocznie rywalizację w Serie A w najbliższą sobotę meczem z Genoą. Nie jest powiedziane, że Zieliński w tym spotkaniu jednak zagra. To efekt urazu, jakiego nabawił się kilka dni temu w meczu towarzyskim przeciwko Pisie.

"Polak ma naderwany mięsień prosty lewego uda. Jego stan zostanie ponownie oceniony w przyszłym tygodniu" - pisał wówczas Inter w komunikacie. We wtorek najnowsze wieści ws. stanu zdrowia przekazały włoskie media.

"Zieliński będzie musiał opuścić pierwszy mecz ligowy. Nie wiadomo jeszcze, czy polski pomocnik wróci na drugą kolejkę Serie A, czy nie" - czytamy na portalu pazzidifanta.com.

Inter w kolejnym meczu ligowym zagra 24 sierpnia z US Lecce. Będzie to pierwszy domowy mecz obrońców tytułu w sezonie 2024/25 w Serie A. Jeśli spekulacje Włochów nt. kontuzji i dłuższej absencji faktycznie się potwierdzą, pierwszy oficjalny mecz w nowym zespole Zieliński rozegra najprawdopodobniej dopiero w trzeciej serii gier, kiedy Inter zmierzy się u siebie z Atalantą.

Sam Zieliński nie może doczekać się debiutu. - Powiedzmy, że tutaj w Interze jest większy nawyk wygrywania, nie ma ryzyka, że za bardzo uzależnimy się od entuzjazmu. A to właśnie może okazać się kluczem do powtarzania świetnych wyników. Wszystko, co tutaj widzę, utwierdza mnie w tym przekonaniu - mówił niedawno w wywiadzie.