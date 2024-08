Nowe informacje ws. Franciszka Smudy. Jego przyjaciel zabrał głos. "Niestety, to prawda"

We wtorek przed południem portal sport.tvp.pl poinformował, że Franciszek Smuda trafił do szpitala. Co gorsza, jego stan określony został jako "krytyczny". Były selekcjoner walczy o życie. Przyczyną jego problemów ze zdrowiem jest nowotwór krwi.

Franciszek Smuda walczy o życie w szpitalu

Do nowych informacji dotarł portal WP Sportowe Fakty, który miał skontaktować się z jednym z przyjaciół Smudy - Zdzisławem Kapką. To legenda reprezentacji Polski i Wisły Kraków. - Niestety, to prawda. Trafił do szpitala przed czterema tygodniami. Niestety, nie jest dobrze. Lekarze robią, co mogą - powiedział medalista mistrzostw świata z 1974 roku.

Franciszek Smuda to absolutna legenda całej polskiej piłki. W latach 1967 - 1982 był piłkarzem. Potem zaczął karierę trenerską i na tym polu odnosił wielkie sukcesy. Zaczął od prowadzenia niemieckich zespołów z niższych lig. Następnie wyjechał do Turcji, gdzie prowadził Altay SK i Konyaspor. W 1993 roku wrócił do Polski, żeby objąć Stal Mielec.

W końcu, w 1995 roku został trenerem Widzewa Łódź i tam po raz pierwszy zapisał się na kartach historii polskiej piłki klubowej. W 1996 i 1997 roku zdobył z łódzkim klubem dwa mistrzostwa Polski - ostatnie jak do tej pory dla Widzewa. Prowadził też zespół w Lidze Mistrzów.

Następnie Smuda prowadził wiele polskich klubów. Był szkoleniowcem m.in. Wisły Kraków, z którą wygrał mistrzostwo Polski w 1999 roku i prowadził ją w Pucharze UEFA (dzisiaj Liga Europy). Z Lechem Poznań sięgnął po Puchar Polski w 2009 roku i również zanotował niezłą przygodę w europejskich pucharach. Był również trenerem m.in. Legii Warszawa, Zagłębia Lubin, Górnika Łęczna i w końcu Wieczystej Kraków. To był jego ostatni klub, z którego odszedł w 2022 roku.

W 2009 roku został selekcjonerem reprezentacji Polski z zadaniem przygotowania jej na Euro 2012, którego Polska miała być gospodarzem razem z Ukrainą. Turniej zakończył się jednak katastrofą. Polacy mimo dużego szczęścia w losowaniu zdołali zdobyć jedynie dwa punkty i zająć ostatnie miejsce.