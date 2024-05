Z Anglii płyną niepokojące wieści ws. Kiwiora

Arsenal wciąż walczy z Manchesterem City o mistrzostwo Anglii w sezonie 2023/24. "Kanonierzy" mają obecnie 83 punkty i choć wyprzedzają o jeden "The Citizens", to zespół Pepa Guardioli ma do rozegrania jeden mecz więcej, więc to on wydaje się być bliższy obrony tytułu.

Jakub Kiwior latem odejdzie z Arsenalu? "Nie zdziwiłbym się"

W Londynie rozpoczęły się też rozważania dotyczące kolejnych rozgrywek oraz letnich transferów. Mówi się, że Arsenal będzie latem szukał klasowego napastnika, partnera dla Declana Rice'a w środku pola, a także lewego obrońcy, czyli zawodnika na pozycję reprezentanta Polski Jakuba Kiwiora.

Kiwior rozgrywa zaskakująco dobry sezon. Przez kilka miesięcy na przełomie roku był podstawowym zawodnikiem zespołu Mikela Artety. Łącznie rozegrał w tym sezonie 29 meczów oficjalnych, w których strzelił jednego gola i zaliczył trzy asysty.

Jednak o ile pozostali obrońcy - Ben White, William Saliba i Gabriel - potrafili ugruntować sobie pozycje w jedenastce "Kanonierów", tak w przypadku lewej obrony jest zupełnie inaczej. Arteta stawia tam naprzemiennie na Kiwiora, Oleksandra Zinczenkę czy nawet Takehiro Tomiyasu.

Dlatego też niewykluczone jest, że Jakub Kiwior latem opuści Emirates Stadium. Takiej możliwości nie wyklucza też dziennikarz "The Athletic" zajmujący się Arsenalem - James McNicholas.

- Nawet jeśli ktoś taki, jak Jakub Kiwior, miał duży wpływ na zespół i dobry przez większość czasu sezon, nie zdziwiłbym się, gdyby przyszła za niego oferta, z której Arsenal zdecydowałby się skorzystać. Jest taka możliwość latem - stwierdził McNicholas w podcaście Handbrake Off.

Nie od dziś wiadomo, że Jakub Kiwior znajduje się w orbicie zainteresowań AC Milan. Jeśli Włosi czy jakikolwiek inny klub zaoferuje za Polaka dobre pieniądze, to jest możliwe, że 24-latek już w letnim oknie transferowym zmieni otoczenie.